Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, kadın esnaf ve sanatkar sayısına ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi verilerine göre, 2016'da 254 bin 862 olan kadın esnaf ve sanatkar sayısının geçen yıl 10 bin 383 kişi artarak kayıtlara 265 bin 245 olarak geçtiğini belirten Palandöken, kadın esnaf ve sanatkarların tüm esnaf ve sanatkarlar içindeki oranının ise yüzde 15,72 olduğunu aktardı. Palandöken, nüfusa oranına göre kadın esnaf ve sanatkarın en fazla yer aldığı ilin Çanakkale olduğunu vurgulayarak, "Nüfusa oranına göre, Çanakkale'den sonra en fazla kadın esnafın yer aldığı il Muğla oldu. Muğla'yı, Uşak, Burdur ve Balıkesir takip etti. Nüfusa oranına göre kadın esnaf ve sanatkarın en az olduğu iller ise sırasıyla Şırnak, Siirt, Batman, Ağrı ve Diyarbakır olarak kayıtlara geçti." değerlendirmesinde bulundu.



"Kadınlar en çok bakkallığı tercih etti"

Erkek esnaf ve sanatkarlarda olduğu gibi kadın esnafların da en çok bakkallık mesleğini tercih ettiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti: "Kadın esnaf ve sanatkarımızın en fazla iş yeri açtığı meslek kolu, 'büfelerde, bakkallarda ve marketlerde yapılan ticaret' oldu. İkinci sırada 'lokantacılık, yemek ve içecek sunumu faaliyetleri', üçüncü sırada 'kadın kuaförlüğü', dördüncü sırada 'tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla yapılan ticaret' ve beşinci sırada da 'giyim eşyası imalatı ve ticareti' yer aldı. Kadınlarımızın elinin değdiği her yer çiçek açıyor. O yüzden kadınlarımızın tüm meslek dallarında faaliyet göstermesi için onlara daha fazla destek verilmesi gerekir. Kadınlara verilen destekler arttıkça, kadın esnaf ve sanatkar sayımız da artmaya devam edecektir."