Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altında gözle görünür bir yükseliş söz konusu, 4 haftanın zirvesinde kapanış yapan altın haftaya nasıl başlayacak diye merak edenleriniz varsa bu habere dikkat! Altın daha yükselir mi, yükselirse bu yükseliş ne kadar olur? İşte sizler için son dakika altın fiyatları haberi ve gelişmeleri... Altının gram fiyatı bu hafta dolar kurunda yaşanan değer kayıplarına karşın ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izledi. Haftaya 161 lira seviyelerinden başlayan altının gram fiyatı 164,92 lirayla son 4 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Yatırımcısına haftalık bazda yüzde 0,5 getiri sağlayan altının gram fiyatı, bu haftayı 162,3 liradan tamamladı. Küresel piyasalarda değer kaybeden dolardan bulduğu destekle pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise 1.362 doları test ederken son 3 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Haftalık bazda bakıldığında yüzde 2,55 değer kazanan ons altının fiyatı, haftayı 1.348 dolar seviyesinden tamamladı.



"ALTININ GRAM FİYATI 170-171 LİRAYI GÖREBİLİR"

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, altının gram fiyatındaki yükselişin daha çok küresel piyasalarda ons fiyatındaki değer kazançlarından kaynaklandığını söyledi.

Son dönemde hızla artan tahvil faizleri ile beraber dünya borsalarında da oynaklığın artığını ifade eden Erkan şunları kaydetti: "Altının ters korelasyon içinde bulunduğu faiz hareketi yukarıya olmasına rağmen, yükselişe devam edebildiği görüldü. Çünkü en başta ABD tahvil faizlerinin yüzde 2,90 üzerine çıkmasına rağmen doların değer kazanmaması bunda etkili oldu. Dolar endeksi zaman zaman yukarı tepkiler verse de 90-90,50 gibi eşikleri kıramadı ve aşağı yönlü trende devam ediyor. Dolar bu denli zayıf kalırken, altın da yüksek performans göstermektedir. İçeride kur hareketi, zayıf dolar kurundan dolayı aşağı... Ancak altının ons fiyatının yukarı hareketi yüzdesel olarak daha fazla olduğu için altının gram fiyatı da ons altın ile beraber yükselmiştir."

Erkan altının ons fiyatında 1.350 doların üzerinin teknik olarak da güçlenmeye işaret ettiğini, altının ons fiyatında 1.365 doların ilk hedef olabileceğini belirterek, "Bu arada doların zayıf kalması konjonoktürel olarak Türk lirası açısından iyi. Orada da destek noktasını 3,75 olarak görmekteyiz. Eğer altın 1.365 doları aşarsa hedefi 1.380 dolar olacaktır. Dolar kuru 3,75'in altına geçmezse veya altının onsu 1.350 doların üzerinde kalmaya devam ederse gram altın minimum 163 lira, maksimum ise 170 -171 lirayı görebilir." değerlendirmesinde bulundu.

"ALTININ GRAM FİYATINDA 160 -162 LİRA ARALIĞINDAKİ ALIM STRATEJİSİ FİKRİMİ KORUYORUM"

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci de gram altın fiyatlarını yeniden 165 lira seviyelerine yaklaştıran temel unsurun ons altının 1.362 dolara yaklaşması olduğunu kaydetti. Doların küresel piyasalarda yaşadığı ivme kaybının, gelişen ülke para birimlerinin yanı sıra emtiaların da değerlenmesine imkan tanıdığını belirten Cevizci, "Dolar endeksi son 3,5 yılın en düşük seviyelerine kadar geriledi. Yaşanan bu fiyat hareketleri temel olarak bir nedene bağlanmamakla birlikte çok da sağlıklı bulduğumuzu değerlendiremeyeceğim. Bu nedenle gram altının yaşadığı yukarı yönlü hareketinin devam edip etmeyeceğini görebilmek adına ons altına dikkat etmek gerekecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Cevizci, altının gram fiyatında 165,55 lira olan rekor seviyenin önemli olduğunu belirterek bu fiyatı yeniden test edebilmesi için ons altında ya da dolar kurunda sert tepkilerin oluşması gerektiğini söyledi.

Kısa vadede bu seviyeler test edilse dahi bu seviyenin üzerindeki hamlelerin çok kalıcı olacağını düşünmediğini dile getiren Cevizci, "Bu nedenle yükselişler gram altın yatırımcısına alımdan ziyade satış fırsatı sunabilir. Alım için 160-162 lira aralığını sıkça değerlendirmiş olup bu seviyelerin yeniden görülmesi orta vadeli yatırım için uygun olabilir." ifadesini kullandı.

Cevizci, ons altının 1.360 dolarlara seviyesine yükselmesini sağlayan gelişmenin dolardaki değer kayıpları olduğunu belirterek dolar endeksinin 88,25 seviyesine kadar gerilediğini, fakat bu duruma zıt olarak ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2,94 seviyesine kadar yükseldiğini kaydetti.

Normal şartlarda altın ile ABD 10 yıllık tahvil faizleri arasında ters korelasyonun olduğunu ifade eden Cevizci, bu durumun son zamanlarda bozulduğunu söyledi.

Cevizci, ons altında yaşanan bu hareketin arkasında doların zayıflığı kadar az da olsa artan risk algısının da etkili olduğunu belirterek, "Dolar kurunda 3,75 -3,80 lira bandı göz önüne alındığında gram altında 165.55 lira rekor seviyenin yatırımcılara satış imkanı sunabileceğini söylemek lazım. Bu seviyenin üzerindeki seviyelerin de test edilmesi muhtemel. Fakat kalıcı bir görünümü kısa vadede bekleme ihtimalinin az olduğunu değerlendirebiliriz. Buna karşın 160 -162 lira aralığındaki alım stratejisi fikrimi korumaya devam ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.