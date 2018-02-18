Altında gözle görünür bir yükseliş söz konusu, 4 haftanın zirvesinde kapanış yapan altın haftaya nasıl başlayacak diye merak edenleriniz varsa bu habere dikkat! Altın daha yükselir mi, yükselirse bu yükseliş ne kadar olur? İşte sizler için son dakika altın fiyatları haberi ve gelişmeleri... Altının gram fiyatı bu hafta dolar kurunda yaşanan değer kayıplarına  karşın ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izledi. Haftaya  161 lira seviyelerinden başlayan altının gram fiyatı 164,92 lirayla son 4  haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Yatırımcısına haftalık bazda yüzde 0,5  getiri sağlayan altının gram fiyatı, bu haftayı 162,3 liradan tamamladı. Küresel piyasalarda değer kaybeden dolardan bulduğu destekle pozitif  bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise 1.362 doları test ederken son 3 haftanın  en yüksek seviyesine ulaştı. Haftalık bazda bakıldığında yüzde 2,55 değer kazanan  ons altının fiyatı, haftayı 1.348 dolar seviyesinden tamamladı.

"ALTININ GRAM FİYATI 170-171 LİRAYI GÖREBİLİR" 
Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Reel Kapital  Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, altının gram fiyatındaki yükselişin daha  çok küresel piyasalarda ons fiyatındaki değer kazançlarından kaynaklandığını  söyledi.

Son dönemde hızla artan tahvil faizleri ile beraber dünya borsalarında  da oynaklığın artığını ifade eden Erkan şunları kaydetti: "Altının ters korelasyon içinde bulunduğu faiz hareketi yukarıya  olmasına rağmen, yükselişe devam edebildiği görüldü. Çünkü en başta ABD tahvil  faizlerinin yüzde 2,90 üzerine çıkmasına rağmen doların değer kazanmaması bunda  etkili oldu. Dolar endeksi zaman zaman yukarı tepkiler verse de 90-90,50 gibi  eşikleri kıramadı ve aşağı yönlü trende devam ediyor. Dolar bu denli zayıf  kalırken, altın da yüksek performans göstermektedir. İçeride kur hareketi, zayıf  dolar kurundan dolayı aşağı... Ancak altının ons fiyatının yukarı hareketi  yüzdesel olarak daha fazla olduğu için altının gram fiyatı da ons altın ile  beraber yükselmiştir."

Erkan altının ons fiyatında 1.350 doların üzerinin teknik olarak da  güçlenmeye işaret ettiğini, altının ons fiyatında 1.365 doların ilk hedef  olabileceğini belirterek, "Bu arada doların zayıf kalması konjonoktürel olarak  Türk lirası açısından iyi. Orada da destek noktasını 3,75 olarak görmekteyiz.  Eğer altın 1.365 doları aşarsa hedefi 1.380 dolar olacaktır. Dolar kuru 3,75'in  altına geçmezse veya altının onsu 1.350 doların üzerinde kalmaya devam ederse  gram altın minimum 163 lira, maksimum ise 170 -171 lirayı görebilir."  değerlendirmesinde bulundu.

"ALTININ GRAM FİYATINDA 160 -162 LİRA ARALIĞINDAKİ ALIM STRATEJİSİ  FİKRİMİ KORUYORUM" 
İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci de gram altın  fiyatlarını yeniden 165 lira seviyelerine yaklaştıran temel unsurun ons altının  1.362 dolara yaklaşması olduğunu kaydetti. Doların küresel piyasalarda yaşadığı ivme kaybının, gelişen ülke para  birimlerinin yanı sıra emtiaların da değerlenmesine imkan tanıdığını belirten  Cevizci, "Dolar endeksi son 3,5 yılın en düşük seviyelerine kadar geriledi.  Yaşanan bu fiyat hareketleri temel olarak bir nedene bağlanmamakla birlikte çok  da sağlıklı bulduğumuzu değerlendiremeyeceğim. Bu nedenle gram altının yaşadığı  yukarı yönlü hareketinin devam edip etmeyeceğini görebilmek adına ons altına  dikkat etmek gerekecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Cevizci, altının gram fiyatında 165,55 lira olan rekor seviyenin  önemli olduğunu belirterek bu fiyatı yeniden test edebilmesi için ons altında ya  da dolar kurunda sert tepkilerin oluşması gerektiğini söyledi.

Kısa vadede bu seviyeler test edilse dahi bu seviyenin üzerindeki  hamlelerin çok kalıcı olacağını düşünmediğini dile getiren Cevizci, "Bu nedenle  yükselişler gram altın yatırımcısına alımdan ziyade satış fırsatı sunabilir. Alım  için 160-162 lira aralığını sıkça değerlendirmiş olup bu seviyelerin yeniden  görülmesi orta vadeli yatırım için uygun olabilir." ifadesini kullandı.

Cevizci, ons altının 1.360 dolarlara seviyesine yükselmesini sağlayan  gelişmenin dolardaki değer kayıpları olduğunu belirterek dolar endeksinin 88,25  seviyesine kadar gerilediğini, fakat bu duruma zıt olarak ABD 10 yıllık tahvil  faizlerinin yüzde 2,94 seviyesine kadar yükseldiğini kaydetti.

Normal şartlarda altın ile ABD 10 yıllık tahvil faizleri arasında ters  korelasyonun olduğunu ifade eden Cevizci, bu durumun son zamanlarda bozulduğunu  söyledi.

Cevizci, ons altında yaşanan bu hareketin arkasında doların zayıflığı  kadar az da olsa artan risk algısının da etkili olduğunu belirterek, "Dolar  kurunda 3,75 -3,80 lira bandı göz önüne alındığında gram altında 165.55 lira  rekor seviyenin yatırımcılara satış imkanı sunabileceğini söylemek lazım. Bu  seviyenin üzerindeki seviyelerin de test edilmesi muhtemel. Fakat kalıcı bir  görünümü kısa vadede bekleme ihtimalinin az olduğunu değerlendirebiliriz. Buna  karşın 160 -162 lira aralığındaki alım stratejisi fikrimi korumaya devam  ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.