Alınan bilgiye göre, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesi  gereğince bankalar nezdinde hak sahipleri tarafından yapılan en son işlem, talep  veya yazılı talimat tarihinden itibaren 10 yıl süreyle aranmayan her türlü  mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğruyor ve gelir  kaydedilmek üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) aktarılıyor.

Bu yıl itibarıyla, en son 2007'de işlem görmüş olan hesapların Fon'a  devri gerçekleştiriliyor.

Bankalar tarafından zaman aşımına uğrayan hesaplarla ilgili olarak  yapılan ilanlar doğrultusunda, hak sahipleri veya mirasçıları tarafından 15  Haziran'a kadar aranmayan hesaplar TMSF’ye devrediliyor.

854 BİN 18 MUDİ PARASINI BANKADA UNUTTU 

31 Aralık 2017 itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF'ye ön bildirimi yapılan muhtelif döviz cinsinden (TL, dolar ve avro)  hesapların TL karşılığı tutarı yaklaşık 117 milyon lira oldu.

Zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF’ye ön bildirimi  yapılan toplam hesap sayısı da 854 bin 18 adet olarak kayıtlara geçti. 2007'den  itibaren işlem görmeyen, geçen yılın sonu itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve  bankalar tarafından Fon'a ön bildirimi yapılan hesapların 415 bin 540 adedi  mevduat, 9 bin 649 adedi katılım fonu, 428 bin 829 adedi ise alacaklardan oluştu.

Zaman aşımına uğraması nedeniyle 2017'de Fon'a aktarılan hesapların TL  karşılığı, yaklaşık 83 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Bu arada, 31 Aralık 2017 itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve 2018'de  ilan edilen hesaplar için mudilerin 15 Haziran'a kadar ilgili bankaya başvurması  yeterli olacak.  