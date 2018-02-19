Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Ev Aletleri, modern ve estetik tasarıma sahip, yenilikçi, hayatı kolaylaştıran ve çevreye katkıda bulunan ürünleriyle bir defa daha farkını ortaya koydu. İhlas Ev Aletleri’nin lokomotif ürünlerinden Aura Roboclean ve Aura Cleanmax Temizlik Robotu, dünyanın en saygın kuruluşlarından “German Design Council” tarafından ödüllendirildi. Bu ödül, söz konusu ürünlerin küresel arenada aldığı yedinci takdir oldu. Aura Cebilon Unique Su Arıtma Cihazı beşinci, Aura Plus Su Arıtma Cihazı da dördüncü defa ödüle layık görüldü.



KALİTEMİZİN GÖSTERGESİ

Genel Müdür Dr. Ömer Kamber “Bu ödül, bizim için tasarım ve inovasyonda geldiğimiz noktayı gösteriyor. Alanında başarılı akademisyenler, tasarım profesyonelleri ve tecrübeli girişimcilerden oluşan uluslararası jüri üyeleri tarafından, bütün detaylar göz önüne alınarak değerlendirilmiş olması da, bizim için büyük anlam ifade ediyor. Başarı, başkaları tarafından fark edildiğinde gerçek başarıdır. Yenilikçi tasarım ve çevre dostu anlayışla, dünya standartlarında üretim yapıyoruz ve karşılığında ödüllere mazhar oluyoruz. Bu ödüller İhlas Ev Aletleri’nin güvenilirlik ve itibarını destekliyor, çalışanlarımızı motive ediyor. Artık Türkiye’de üretilen ürünler kaliteleriyle değil, tasarımlarıyla da dünya çapında uluslararası başarılar kazanıyor ve ülkemizi temsil ediyorlar. Bu, ülkemiz adına da gurur verici” dedi.



57 ÜLKEYE İHRACAT

İhlas Ev Aletleri, 2017 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “AR-GE Merkezi” unvanı verilen sayılı merkezlerden biri olmuştu. Şirket, Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde yürütülen inovasyon geliştirme programı İNOVALİG’de de, 21. sırada yer alma başarısını göstermişti. Bugün İhlas Ev Aletleri, yerli ve millî olarak ürettiği ödüllü ürünlerini, Uzak Doğu’dan Amerika’ya kadar, 57 ülkedeki tüketicilere sunuyor.