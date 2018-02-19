Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl İSTANBUL



Yeni dönemin şifrelerini anlatan Temsa Motorlu Araçlar Genel Müdürü Levent Akpulat; 2017’de tüm dünyada yüzde 10 büyüyen ve bu oran ile “Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı”nın en yüksek büyüme hamlesini gerçekleştiren Mitsubishi Motors’un, önümüzdeki üç yılda birim satışlarda ve gelirlerde, yüzde 30’un üzerinde artış hedeflediğini belirtti. Mitsubishi Motors’un dünya satışlarını 1,3 milyon araca çıkarmayı hedeflediğini belirten Levent Akpulat, bu hamlenin Türkiye ayağıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: Türkiye pazarında yüzde 0,45’lik bir paya sahibiz. Artan döviz fiyatları, yüksek motor hacmi gibi sebeplerle rekabette öne çıkamadık. Ancak şimdi Mitsubishi Motors’un yeni jenerasyon otomobillerinin ilki olan, yeni coupe SUV otomobili Eclipse Cross’un Türkiye lansmanını nisan ayında gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 1,5 motor hacimli Eclipse Cross ile birlikte önümüzdeki 3 yılda pazar payımızı yüzde 1’e çıkarmayı hedefliyoruz. Pick-up kategorisindeki güçlü oyuncumuz L200’de de rekabetçi pozisyonumuzu koruyacağız.