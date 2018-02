Türkiye Gazetesi

Barcelona takımı ile Koç Topluluğuna bağlı Beko arasında, 2014 yılında ilk imzalar atıldığında, kalemlerden birini Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç tutuyordu. 4 yıl sonra kardeşi Ali Koç, Beko adına iki taraf arasında 3 yıl sürecek geliştirilmiş sponsorluk anlaşmasına yeniden imza attı. İspanyol basınında çıkan rakama göre Beko, 3 yıl daha maç formasının kolunda, antrenman formasının ise göğsünde yer alacak. Bunun yanında iki taraf, ortak sosyal sorumluluk projeleri geliştirip, başta çocuk sağlığı olmak üzere toplumsal meselelere eğilecek.



BEKO DA BARCELONA GİBİ

İmza töreninden sonra bir araya geldiğimiz Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, anlaşmanın perde arkasını aktardı. İmzanın ‘global bir hüküm’ taşıdığını belirten Ali Koç, anlaşmanın önemini şu sözleriyle özetledi: Bir ülkenin iki türlü küresel markası olur. Bir kendi içerisinden çıkardığı, bir de dışarıdan satın alma. Mesela Godiva gibi. Ben en yakının Beko olduğunu düşünüyorum. Ama istediğimiz küresel marka seviyesine gelmesi için daha yolu var. Bu iş birlikleri çok önemli, mesela Mavi de çok iyi bir marka. Ama bizde çok çok daha fazla küresel marka olması gerekiyor. Ülkemizde devamlı markalar üretiyor olmamız lazım. İtalyan mermeri!.. Hep konuştuğumuz konular. Dünya mermerinin yüzde 35’i bizde ama işlemiyoruz, onlar işliyor. Bu tür global sponsorluklar bilinirliği, farkındalığı artırıyor, pazar payını artırıyor. Bununla beraber de fiyatlandırma gücünü artırıyor. 3 yıl önce atılan imza ile bugün arasındaki farka bakarsak, 2014’ta Beko’nun İspanya’daki bilinirlik oranı yüzde 30’dan yüzde 40’a yükseldi. Pazar payında 25. sıradan ilk 3’e girdik. Tüketim tercihi yüzde 8,5’ten yüzde 13,5’e yükseldi. Sadece İspanya değil, Barcelona ile hedefimiz Asya ülkeleri. Pakistan ve Hindistan’da yaptığımız satın almalar ve yatırımlarla güçlü bir pazar edindik. Güney Afrika’da Dawlance’i satın aldık. Şimdi dünyanın en zorlu pazarı olan Amerika’ya güçlü bir giriş yapıyoruz. Dünya çapında 300 milyon sadık takipçisi olan Barcelona, bizim önemli bir stratejik ortak...



BEŞİKTAŞ-VODAFONE ÖRNEĞİ

Aynı zamanda Fenerbahçe başkanlığı için aday olan Ali Koç; sıkça gündeme getirdiği “yapıcı, adil rekabet” şartlarının futboldaki en önemli göstergesi olan bu anlaşmanın Türkiye’de de uygulanması gerektiğini, buna en yakın iş birliğinin Beşiktaş ile Vodafone arasında yapıldığını söyledi. Koç, “FC Barcelona’nın hedefleri 1 milyar dolar, biliyorsunuz. Sponsorları krallar gibi hissettiriyorlar. Spora olan sponsorluk ilgisi her geçen gün azalıyor. Burada muhtelif sebepler var ama biz sporun birleştirici yanını, birleştirici ruhunu ortaya çıkardığımız zaman, bu sorunları daha iyi çözeceğiz. Yapıcı rekabet derken kastettiğim de o. Bugün Türkiye’de bir marka, ‘X takıma verirsem öbür ikisine de vermem lazım, yoksa markam zarar görür’ diyorsa, bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Burada yapıcı rekabet derken, bunu topyekûn yapmamız lazım, çünkü bindiğimiz dalı kesiyoruz. Vodafone ile Beşiktaş’ın yaptığı sponsorluk anlaşması, kulüp-marka iş birliğine en güzel örnek. Dediğimi tarif eden bir şey ama bunun norm hâline gelmesi lazım. Artık bu nefreti bitirelim. Sektörün nasıl ilerlediğini anlamak istiyorsanız, daha önce Katar 34 milyon avro veriyordu, idman sahası dahil... Şimdi 54 milyon veriyor, idman sahası hariç” dedi.



TV’LER ARTIK ZORLANIYOR

“Benim baktığım, gezdiğim yerlerde en çok etkilendiğim şey yapıcı rekabet konusu” diyen Ali Koç, şöyle devam etti: Saha dışında bütünün, büyük resmin daha değerli olması için, daha cazip olması için yapılan uygulamalar. Bunu da en iyi İngilizler yapıyor. Ama biliyorsunuz, İngiltere’de ihale oldu. Yayın ihalesinde değer düştü bir öncekine göre. 5.1 milyar pounddan 4,4 milyar pounda... Yine de büyük tutarlar. Yayın kuruluşları bu kadar para verdikçe, transferler de bu kadar büyük oluyor. Orada bir denge lazım. Bir futbolcu daha ne kadar değerlenebilir, ama TV kanalları büyük paraları verip, geri kazanmakta zorlanıyorlar. O bütçeler düştükçe, transferler de dengelenir. Bir gerçek var ki, dünyada spor, her türlü özel sektör markası için müthiş geri dönüş alabildiğiniz bir ortam. 20 sene önce deseler ki şurada oturacağız hep beraber, Camp Nou’da yaptığımız anlaşmanın basın toplantısını yapacağız. Herhâlde pek inandırıcı gelmezdi. Ama doğru yoldayız...

Nou Camp için yıllarca bekleniyor

Barcelona’da Başkan olabilmek için en büyük vaat. bilet fiyatlarının artmaması sözü!.. Hâlen 95 bin kişilik statta 88 bin kombine var. Yeni stat ile birlikte kapasite 105 bine çıkacak. Statta iyi bir koltuktan yıl boyu lig, kupa ve Avrupa maçlarını izlemek için ödenen para, 1.200 avro... Averaj kombine 600 avro. Kombine bulabilmek için hâlen on binlerce taraftardan oluşan uzun bir kuyruk var. Takımın yıllık sponsor geliri 200 milyon, toplam gelir ise 900 milyon avro...

Maça kimin gideceğine büyükbaba karar veriyor

Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu ile yaptıkları sohbetten anekdotlar aktaran Ali Koç, şunları anlattı: 145 bin üyesi var kulübün. Ama ailelere böldüğünüzde, 32 bin aile oluyor. Mesela başkanın ailesinden 38 kişi var üye, ama 11 adet koltukları mevcut. Her hafta maçlara aileden kimin gideceğine büyükbaba karar veriyormuş. Çocuğu doğduğu an bilet sırasına yazılmış, şu an 19 yaşında, 1800’üncü sırada. ‘Baba sen başkansın, biz neden bilet alamıyoruz’ diyormuş. Veya basın toplantısından ayrılırken bir adam omzuma dokundu, döndüm, Gerard Pique’nin büyükbabası. 30 senedir kulübe hizmet ediyor. Hakikaten değişik bir cemiyet burası. Kuşaklara uzanan bir şey var. Locaya sıra var, kombine almaya sıra var, üye olmaya sıra var. ‘More than a club’ (Bir kulüpten fazlası) yazıyor orada. Bunu yazmak kolay ama yaşatmak zor. ‘Bunu yaşattığımızı düşünüyoruz’ diyorlar.

Yıldız futbolcuların etkisi çok daha büyük

Ali Koç, “Sporcular sosyal sorumluluk alanında çıkıp bir şey yaptıklarında, sizden bizden çok fazla etkili oluyorlar. Ama yeterince kullanılmıyor bu. Gerard Pique gibi birinin buraya sözcü olması, çok doğru. Sadece futbolcu değil, bir lider. Çocuklara çok önem veriyoruz. İki de çocuğu var. Futbol hayatı sonrası planlarını yapıyor. Beraber yemek yedik. Gelecekte yapmak istediklerini anlattı. Bir futbolcunun böyle düşünüyor olmasını görmek, beni inanılmaz etkiledi. Şu an yaptıkları var, e-spora önem veriyor. Futbol versiyonunu yapmak istiyor. Bu kulüpte de çok ileri noktalara gelmek istiyor” dedi.