Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, devletle vatandaş arasında yıllardır süregelen sorunu çözüme kavuşturmayı amaçlayan 6.292 sayılı Kanun uyarınca, bugüne kadar söz konusu taşınmazlardan önemli miktarının satıldığını söyledi. Bu sayede çok sayıda vatandaşın mülkiyet sorununun çözüldüğünü belirten Ağbal, başvuru yapan 828 bin vatandaştan 707 binine, 507 bin adet taşınmazın satışının yapıldığını bildirdi.



7,3 MİLYAR TAHSİL EDİLDİ

Söz konusu taşınmazların 10,5 milyar lirayı bulan bedelinden 7,3 milyar lirasının tahsil edildiğini vurgulan Ağbal, kalan tutarın taksitli satışlar olduğunu ve ödemelerinin devam ettiğini dile getirdi. Bakan Ağbal “Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için, bu hakka sahip tüm vatandaşlarımızı 7 Mart’a kadar başvuru ve ödeme yaparak, bu tarihi fırsattan yararlanmaya davet ediyorum” diye konuştu.