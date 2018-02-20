Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Türkiye’nin son yıllardaki en büyük yatırımlarından birisi, hiç şüphesiz İstanbul’da yapımı devam eden 3. Havalimanı Projesi. Hizmete açıldığında, Türkiye’yi havada 10 saat ve üzeri seyahatler için vazgeçilmez bir transit noktası hâline getirecek bu yatırımı dünya da izliyor, yakından takip ediyor. İstanbul Yeni Havalimanı’na ilişkin gazetemize açıklamalarda bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, “Avrupa’ya gidiyorsunuz herkes bunu soruyor. 15 gün öncesinde Çin’deydim. Geniş katılımlı bir güvenlik konferansı vardı. Herkesin odaklandığı nokta İstanbul yeni havalimanı. ‘Ne zaman bitecek?’, ‘İmkân ve kabiliyetleri nedir?’, ‘Bu kadar büyük bir kapasiteyi hayata geçirebilecek misiniz’ gibi sorularla karşılaştım. Biz sunumlarda geldiği noktayı gösterdiğimizde hakikaten hayretle izliyorlar” dedi.



HAVACILIĞIN MERKEZİ

İstanbul’un Doğu-Batı, Kuzey-Güney aksları arasında doğal bir HUB olduğunu belirten Ocak, “Artık havacılığın merkezi batıdan doğuya kaymaya başladı. Aks kaydı. Bu aksın tam ortasında İstanbul yer alıyor. Burası doğal bir aktarma merkezi, bir transit yolcu merkezi olacak. Onun için bu büyüklük çok iyi planlanmış bir büyüklük. Zamanında harekete geçirilmiş bir proje. Eğer biz bu pazarda önemli bir pay kapmak istiyorsak bu projeyi vakti zamanında hayata geçirmek zorundayız. Dünyanın havacılık merkezi olacak” açıklamasını yaptı. Funda Ocak, Atatürk Havalimanı’nın bakım ve onarım konusunda büyük bir fırsat sunacağının da altını çizdi. Ocak “Her türlü alt ve üstyapısı var. Daha öncesinde 2023 odaklı hedefler konulmuştu. Türkiye hem kargoda, hem transit yolcu pazarında, hem de bakım-onarımda bir merkez hâline gelecek. Atatürk Havalimanı bunun için çok iyi bir fırsat” dedi.



GÜVENLİK ZAAFI YOK

İstanbul Yeni Havalimanı’nda güvenlik tedbirleri konusunda ne gibi çalışmaların yapıldığıyla ilgili soruya da cevap veren Ocak, şöyle konuştu: “3. Havalimanında güvenlik zaafı olmaması çok önemli. Sistem ve cihaz yönünden en gelişmiş teknolojinin buraya getirildiğinden şüpheniz olmasın. Dünyanın en gelişmiş güvenlik sistem ve cihazları sipariş verildi. Çevre güvenliği radarlarla yapılacak. Termal, gece görüşlü kameralarla yapılacak. Vücut tarayıcıları daha Avrupa’da birçok ülkede yok bile. Havalimanının ana yüklenicisi İGA da bunların siparişlerini verdi. En gelişmiş boyutta X-ray cihazları, EDS sistem ve cihazları en gelişmiş sistemler. İnsan faktörü olarak da şu anda 3 bin 500 güvenlik personelinin planlamasını yaptılar. Güvenli bir havalimanı olacak, olmak zorunda. Fevkalade hassas olarak herkes işin üstünde.”

DHMİ YURT DIŞINDA DA VARLIK GÖSTERECEK

Funda Ocak, geçtiğimiz günlerde DHMİ’nin yurt dışında şirket kurabilme yetkisi almasını da değerlendirdi. Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinde önemli bir birikime sahip olduklarının altını çizen Ocak “Dünyada bu tür konularda işin proje, ihale, yatırım, işletme ve devir safhasını hepsi birlikte yaşayan başka bir örnek yok. Ölçülebilir değerler elimizde var. Küreselleşen süreçte bizdeki bu bilgi birikimi dünyada da çok az kuruluşta var. Artık bunları oralara ihraç edelim istedik. Bundan sonra artık hedefimiz yurt dışında da varlığımızı sürdürmek” dedi.

Bu büyüklükte hiç taşınma yaşanmadı

Atatürk Havalimanı’ndan taşyınmanın ciddi bir operasyon olacağını belirten Ocak, “Dünyada böyle bir taşınma hiç yaşanmadı. 2016 Eylül ayından itibaren bu konuda çalışıyoruz. 358 maddelik acil eylem planı hazırladık. Bu eylem planı çerçevesinde taşınma öncesi-sonrası ve alınacak tedbirleri çalıştık” diye konuştu.

Önce yabancılar sonra THY gidecek

DHMİ Genel Müdürü Ocak taşıma sürecini şöyle özetledi: “Basın ekspres yolu-Mahmutbey gişeleri şeklinde bir güzergahımız var. Big Bang denilen bir yöntemle taşınacak. 45 saat sürecek bir seferberlik bu. 30 Ekim gece 03.00’te itibaren 3 aşamalı gerçekleşecek. Önce Atatürk’te base’i olmayan yabancı havayolu şirketleri, Havaş ve Çelebi, ardından basi’i olanlar bunlarla birlikte TGS’nin bir bölümü ile THY taşınacak.

12 komisyon gece gündüz çalışıyor

Acil eylem planının en önemli maddelerinden birinin ‘ORAT’ denilen operasyonun taşınma süreci olduğunu belirten Ocak, “12 ana komisyon ve bunlara ait alt komisyonlar kurduk. Defalarca toplantılar yaptık ve nihayetinde bu çerçeve ortaya çıktı. Halen bunun altını oluşturuyoruz. Henüz bikmiş değil.