Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

Dünyada yükselen bir trend olan “fit görünme” isteği, Türkiye’de de hissedilir biçimde gözlemleniyor. Gerek sağlıklı bir bünyeye sahip olmak, gerek çekici gözükmek, gerekse iş ve sosyal çevrelerde fark edilmek için, Türk insanı da artık yemesine, içmesine, sporuna dikkat ediyor. Bununla da yetinmeyen insanlarımız, fit görünmek için takviye edici gıdalardan da oldukça destek alıyor. Bugün Türkiye’de pazarın ölçülebilen büyüklüğü, 500 milyon liraya dayanmış durumda. Sektörde faaliyet gösteren öncü firmalardan Herbalife Nutrition’ın paylaştığı bilgilere göre; Türkiye’de 2016’da 165 milyon lira olan sporcu gıdaları pazarının, 2021’de 225 milyon liraya ulaşması bekleniyor. Kilo kontrol amaçlı ürünler pazarının ise 2016’da 244 milyon lira iken, 2021’de 360 milyon lira olacağı tahmin ediliyor.



GIDA TAKVİYESİ ARTIYOR

Türkiye’de takviye edici gıda pazarı da her geçen gün çıkayı yükseltiyor. 2016 itibariyle büyüklüğü 735 milyon liraya dayanan takviye edici gıda pazarının 2021’de 950 milyon lirayı bulması öngörülüyor. Dünya genelinde artış gösteren yaşlı nüfus, işsizlik ve obezite sorunlarına dikkat çeken Herbalife Nutrition’ın Dünya Başkanı Des Walsh “Bu 3 sorunun tam kesişim noktasında, çözümün bir parçası olabilmek adına ürünlerimiz ve sunduğumuz iş modeli ile yer alıyoruz” dedi. Sağlıklı bir hayat için sporun önemini vurgulayan Walsh, toplumun ve insanların hayatlarını olumlu biçimde değiştirebilmelerini desteklemek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını kaydetti.

2 YILDA %100 BÜYÜDÜ

Des Walsh, Herbalife Nutrition’ın Türkiye’deki performansına ilişkin de bilgi verdi. Ülkemizde son 2 yılda yüzde 100 büyüdüklerini belirten Walsh, “Bu, olağanüstü bir orandır. Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’nın içinde bulunduğu EMEA bölgesinde bulunan 54 pazar içinde en çok Türkiye’de gelişme kaydettik” diye konuştu.