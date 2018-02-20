Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölgedeki turistik tesislerde, Uzakdoğulu konukları en iyi şekilde ağırlayabilmek için hazırlık yapılıyor. Her sene yüz binlerce turisti ağırlayan Kapadokya, bu yıl geçen yıllara kıyasla sayıca çok daha fazla Çinli turisti konuk etmeyi hedefliyor. Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Durmaz, Çinlilerin, tarih ve kültür turizmine önem verdiğini belirterek, turizmde yaşanacak hareketliliğin iki ülke arasındaki ilişkilere de olumlu yansıyacağına inandığını kaydetti. Beklenilen yoğunlukla ilgili hazırlık çalışmaları yapıldığını söyleyen Durmaz, “Sıcak hava balonu, at ve deve turları ile ATV araç turlarında yaşanacak yoğunluk nedeniyle Çinlilere uygun aktiviteler konusunda organizasyonlar hazırlandı” dedi.

Çin lokantası bile açtılar

Çinli turistlerin bölgeye yönelik seyahatlerinde, yemek konusunda sorun yaşamalarının önüne geçmek isteyen sektör temsilcileri, konukların damak tatlarına uygun hizmete ulaşmaları için yenilikçi adımlar da atıyor. Göreme beldesinde açılan Çin lokantasının işletmecisi Bekir Coşkun, yıl boyu sürecek Çinli turist yoğunluğunu karşılamak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.