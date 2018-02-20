Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, fulltrip.com’da erken rezervasyon dönemine özel başlatılan kampanya kapsamında 28 Şubat’a kadar yüzde 45’e varan indirim sunuluyor. Koşulsuz erken rezervasyon iptalinin de yapılabildiği Fulltrip’te kredi kartıyla peşin fiyatına 9 taksit imkanı da bulunuyor. Bununla birlikte Fulltrip’te milli ödeme platformu Paycell altyapısı kullanılarak tüm kredi kartlarıyla güvenle satın alma işlemleri yapılıyor. Müşteri hizmetlerini de BiP ile dijitalleştiren Fulltrip, 7/24 anlık destek sağlıyor. BiP’te bulunan Fulltrip kanalı ile kullanıcılar, müşteri hizmetlerine online olarak ulaşılabiliyor. Fulltrip.com’da 220 binden fazla otel, 120’den fazla hava yolu şirketi, 4 binden fazla araç kiralama firması anlaşması ve binden fazla tur seçeneği var.