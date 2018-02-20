Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin büyümesine katkı sağlayacak bir yatırım seferberliği için çalışmalar hızlandırıldı. Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, bekleyen KDV alacaklarının iade nakli ya da mahsup sisteminin devreye alınmasının reel sektöre önemli bir kaynak girişi anlamına geldiğini belirterek, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ay sonuna doğru açıklayacağı bir yatırım seferberliğinin de heyecanını duyduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt içindeki yeni, önemli ve ölçekli yatırımlar için bazı talep sahibi kurumlarla ay sonuna doğru bir programı olacağına dair duyum aldıklarını belirten Ali Kibar “Ülkeye katma değer sağlayacak yeni yatırım seferberliği gibi. Henüz davet gelmedi ancak toplantıda kısmet olursa biz de olacağız. 2019’daki Cumhurbaşkanlığı seçimiyle başlayacak sistemde daha proaktif çözümler üretileceğini düşünüyoruz.” dedi.

Geçen yıl devreye giren Kredi Garanti Fonu (KGF) ve piyasalara enjekte edilen 250 milyar liralık finansman kabiliyeti ile özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde hareketlenme yaşandığına dikkat çeken Kibar, büyümeyi tetikleyen ve yaklaşık 1,2 milyon civarında istihdam kazandıran bir süreç yaşandığını ifade etti. Kamunun bu kredilerin yüzde 3,5’i için finansal kesime taahhütte bulunduğunu, ancak ödeme zorluğunun bu seviyenin çok altında olduğunu söyleyen Kibar, bu durumun, piyasada ödeme kabiliyetinin devam ettiğini gösterdiğini ifade etti. Bekleyen KDV’lerin şirketler için önemli bir yük olduğunu da dile getiren Kibar “Kamu tarafında iade nakli ya da mahsup sisteminin devreye alınması reel sektöre önemli bir dolaylı kaynak girişi anlamına gelecek. Bir şirketimize yatırım yapmışız, KDV’sini ödemişiz ama iadesini yıllardır alamıyoruz. Üretime geçirdiğiniz şirketin sağladığı kârın KDV’si ilk KDV’ye ulaşana kadar bunu finanse etmek durumundasınız. Bu da çok büyük rakamlar ediyor. Reel sektör KDV alacağı ile hem yatırım yapıyor, hem iş yapıyor hem de devleti finanse ediyor. Bu nedenle mahsup sistemini içine alacak olan bu paket çok önemli.” diye konuştu. Kibar, hurda teşviki ile dönen mamulün de yerli sanayiye kullandırılması gerektiğine işaret etti.

Faizler mutlaka aşağı çekilmeli

Ali Kibar, Türkiye’de mevcut faizlerle iş hayatının sürdürülebilirliğinin sıkıntılı olduğunu vurgulayarak “TL faizlerin mutlaka aşağı inmesi lâzım. Yüzde 15-16 faizle yeni yatırımı uzun vadeli geri ödeme planıyla öngörmenin realistik değil. Yüzde 6-8’ler seviyesindeki faizle önümüzü görebiliriz.” dedi.

Ülkemiz için yeni yatırım yapacağız

Kapasite kullanım oranları açısından bir doygunluğa ulaşıldığını, yeni yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu, özellikle 28 milyar dolar ihracata ulaşmış otomotiv sektöründe belli bir doygunluğa ulaşıldığını söyleyen Kibar şunları söyledi: Türkiye’de A, B, C segmentlerinde üretim var ama D segmentinde yok. SUV ile ilgili bazı çalışmalar var. Türkiye’nin müteşebbisi ülkesini düşünüyor. Herkes bu mücadelenin bir tarafından tutmak zorunda. Bu da yeni yatırım, yeni istihdam alanı demek. Demoralize olmadan bunları yapmalıyız. Ülkesini seven, bu topraklardan başka yerde yaşama imkânı olmayan herkes çaba içinde. Bizim insanımızın bizden başka dostu yok.