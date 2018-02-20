Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Yeni doğan bebeklerin ilk altını devletten” sloganı ile bakanlık tarafından Mayıs 2015’te hayata geçirilen yardım, Türkiye’nin sahip olduğu dinamik nüfus yapısının korunması ve ailelerin güçlendirilmesini amaçlıyor. Bakanlık verileri, destek uygulamasından faydalanan anne sayısının her geçen gün arttığını açıkladı. Bakanlık, doğum yardımı için başvuran annelerin canlı doğan ilk bebeği için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve sonrakiler için 600 lira ödeme yapıyor. Annenin vefatı halinde ödeme babanın hesabına yapılıyor. Uygulamanın başladığı mayıs 2015’ten 2017 yılının sonuna kadar 3 milyon 77 bin 206 bebek için 2 milyon 849 bin 369 anneye doğum yardımı ödemesi gerçekleştirildi.