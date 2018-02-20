Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Girişimciyi, yatırımcıyı desteklemek adına, bu kesimin önünde engel olarak gördüğü bir takım hususları düzenlediklerini, Türkiye’de iş yapabilme sıralamasında önemli bir sıçrama yapmak istediklerini dile getiren Tüfenkci “Yatırımcımız için şirket kuruluşlarını kolaylaştırmıştık, şimdi daha kolay hale getirdik. Defter tasdik, kuruluş ve imza beyannameleri olmak üzere bütün işlemleri ticaret sicilde yapılabilir hale getirdik. Ticaret sicilde daha önce potansiyel vergi numarasını vergi dairesine gitmeden yapabilme imkânı getirmişken, şimdi Sosyal Güvenlik Kurumuna gitmeden bildirim ve şirketin orada da açılmasını sağlamış olduk” diye konuştu.