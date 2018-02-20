Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, 4 Ekim 2000’den önce oda ve vergi kaydıyla iş yeri bulunmasına karşın Bağkur’da kaydı olmayan binlerce esnafın mağduriyet yaşadığını belirterek, bu durumdaki esnafa emeklilik imkânı sağlanması gerektiğini bildirdi. Emeklilik yaşı gelen esnafa, oda ve vergi kaydı dikkate alınarak geriye dönük borçlanma imkanı sağlanması gerektiğini vurgulayan Palandöken, “Oda ve vergi kaydı olan ancak sigortalı olma niteliklerini taşımasına rağmen Bağkur’a kayıt yaptırmamış olanların sigortalılıkları 4 Ekim 2000’den önce başlatılmalı.” ifadesini kullandı.