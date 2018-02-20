Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz eşya sektöründe pazar yeniden şekilleniyor. Daha çok yerli oyuncuların ağırlığının hissedildiği sektörde Samsung, Türkiye’de en hızlı büyüyen marka oldu. Sektörde adet bazında satışların yüzde 18 artış gösterdiği dönemde yüzde 40 düzeyinde rekor bir büyümeye imza atan Samsung, bir zamanlar genç kızların çeyiz alımında dilinden düşürmediği “annemin markası” söylemini de yıktı. Samsung’un başarısının arkasında yenilikçi teknolojiler ile tasarım anlayışının yattığını söyleyen Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, “Her yıl AR-GE’ye 14 milyar düzeyinde yatırım yapan bir şirket olarak en ileri teknolojileri geliştirerek insanların hayatına dokunuyoruz. Vizyonumuz nesnelerin interneti (IoT) ile her türlü cihaza uzaktan erişilen ve cihaz deneyimini kişiselleştirmeyi mümkün kılan bir inovasyon anlayışı üzerine kurulu. Televizyonlar, ev aletleri ve akıllı telefonlardan oluşan zengin ürün portföyümüz ve 5G bağlantı alanındaki öncülüğümüz sayesinde Samsung, SmartThings üzerinden açık bir nesnelerin interneti ekosistemini oluşturabilecek tek şirket konumunda” dedi. Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mert Gürsoy da beyaz eşyada geçen sene pazarın çok üzerinde yüzde 40 büyüdüklerini ifade ederek “Son 5 yıldır Türkiye’de en çok büyüyen markayız. Gençler artık annemin markasını alırım demiyor. Yüzde 86’sı Samsung markasına çok güveniyor. İkinci ve üçüncü bir ürün alsam markası Samsun olurdu diyenlerin oranı ise yüzde 56. Türkiye’de yeni nesil, beraber büyüdüğü ve güvendiği Samsung markasını tercih ediyor. Bugün Samsung dünyada akıllı telefon ve TV pazarlarında olduğu gibi buzdolabında da lider. Ayrıca çamaşır makinesi pazarında ikinci sırada. Son beş yılda beyaz eşya alanının en hızlı büyüyen markası olarak bu başarımızı Türkiye’ye taşıyoruz. Teknolojiye tasarım kattığımız yenilikçi ürünlerimiz sayesinde premium çamaşır makinesi segmentinde, 500 litre üzeri No Frost ve 4 kapı buzdolapları gibi premium segmentlerde şimdiden pazar lideri olduk. TV’de liderliğimizi sürdürüyoruz. Akıllı yaşam vizyonumuzu desteklemek üzere 2014 yılında satın aldığımız SmartThings uygulaması sayesinde TV sadece oturma odanızın değil, evinizin kontrol merkezi hâline geliyor. Böylece buzdolabınızda ne olduğunu görebiliyor, ışıklarınızı kontrol edebiliyor ve termostatınızı ayarlayabiliyorsunuz. Hedefimiz beyaz eşya tarafında ilk üçe girmek. TV’de ise yüzde 25’in üzerine çıkmak” diye konuştu.

Samsung’un Türkiye’de yakaladığı yükselişte son iki senede Türkiye’deki mağaza sayısını önemli ölçüde artırarak 450’e ulaştırmasının da etkili olduğunu belirten Gürsoy “Bu yıl ayrıca yeni mağaza açmakla sınırlı kalmayıp, kullanıcılara farklı ürün tecrübelerini aynı anda yeni konsept mağazalarımızda sunmayı planlıyoruz. Geçtiğimiz yıl Emaar Square’de açtığımız Deneyim Mağazamızda olduğu gibi Türk tüketicisini yeni mağaza konseptleri ve çoklu ürün deneyimleriyle tanıştırmayı sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.

Akıllı, zeki ve bağlanabilen ürünler

∂ Samsung Electronics’in bu yıl 8.sini düzenlediği Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Forum’u Roma’da gerçekleştirildi. Büyüme oranlarıyla dikkatleri üzerine çeken Samsung Türkiye etkinliğe 100 iş ortağı ile birlikte en fazla katılım gösteren ülke oldu. Tüm ürünlerini 2020 yılına kadar IoT uyumlu hâle getirmeyi hedefleyen Samsung forumda tüm cihazlarına akıllı ürün niteliği kazandıracağını duyurdu.



BUZDOLABI DİLE GELDİ

Samsung, forumda yeni nesil teknoloji ürünlerini de tanıttı. Bixby ve SmartThings uygulamalarını bir arada destekleyen yeni Samsung 8K QLED TV ve yeni Family Hub buzdolapları sesli kontrole kavuşurken, aynı zamanda telefon veya TV üzerinden basit bir uygulamayla uzaktan kontrol edilebiliyor. Family Hub gelişmiş işlevlerine ek olarak Bixby'yi ve her bir aile üyesinin bireysel tercihlerine göre kişiselleştirilmiş bilgiler sunan ses kimlik tanımlaması özelliğini de içerecek. Birlikte çalışan ve yapay zekâ ile donatılan cihazlar sayesinde ev içi aktiviteler de daha kolay hâle gelecek. Ayrıca Samsung IoT uyumlu QuickDrive çamaşır makinesiyle çamaşır yıkama süresini yarıya indirdi.