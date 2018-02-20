Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) önceki gün yaptığı Türkiye değerlendirmesinde “Merkez Bankasına açıkça faiz artırma çağrısı” yapması büyük tepki topladı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran, “Faiz lobisine sahip çıkan IMF heyeti, ‘4. Madde Konsültasyonu’ adını verdiği raporunu kendi Yönetim Kuruluna sunacakmış. 5. Madde’yi de onlara ben söyleyeyim. IMF’nin yaptığı, uluslararası kumpaslara ortak olarak Türkiye’ye karşı yeni bir cephe açmaktır. Onların işine gelen 90’ların Türkiye’si geride kaldı” dedi.



İFLAS ETMİŞ POLİTİKA

İstanbul’daki 420 bin firmayı temsil eden İTO’nun Başkanı olarak IMF’ye seslenen Oran, “Elinizdeki verileri düzgün okuyun. Türkiye’nin üretim ve büyüme dinamiklerini dikkate alın. IMF, borç verdiği ülkeler içinde borcunu ödeyen ve hele hele 5 milyar dolar borç vermeyi teklif eden kaç ülke var, ona baksın. Neymiş, faizi artıracakmışız!.. Bankalarımızı da bu oyunun içine çekmeye çalışıyorlar. Ben Türkiye’deki en büyük finans kuruluşlarının başında bulunmuş biri olarak diyorum ki; Türkiye’nin gelişmesi için faizler bir an önce düşmeli. Burada tercih üretim midir, yoksa faiz lobilerini beslemek midir? IMF’nin sadece faizi artırmaya dayalı politikalarının iflas ettiği, Latin Amerika’dan Uzak Doğu’ya kadar defalarca kanıtlanmıştır. Bu nedenle biz üretim, istihdam diyoruz. Vatandaştan yana ekonomi diyoruz. Bu da büyümedir” diye konuştu.



BU RAKAMLARA BAKIN

Türkiye’ye son bir yılda 12 milyar dolar giriş olduğunu hatırlatan Oran, şöyle devam etti: Ülkemize ilişkin büyüme tahminleri, yüzde 5 ila yüzde 7 bandında. Olumlu veriler, iç piyasaya da yansımış durumda. 2018’e moralli başladık. Tüketici Güven Endeksi yüzde 11,1, Reel Kesim Güven Endeksi yüzde 5, Ekonomi Güven Endeksi ise yüzde 10 artış gösterdi. Karşılıksız çek adedi 5 yılın en düşük seviyesinde. Ticaretteki ivmeyi, odamız kayıtlarından da izliyoruz. 2018 yılının ilk ayında açılan firma sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42 artışla 5 bin 635 olarak gerçekleşti. Açılan yabancı firma sayısı da yüzde 92 artışla 544 oldu. IMF bu rakamlara baksın!..