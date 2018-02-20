Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bloomberg’e bilgi veren kaynaklara göre Emirates, Denizbank’a verilecek teklifini değerlendiriyor. Emirates NBD, geçen ay Denizbank için ön görüşmelere başladığını duyurmuştu. Geçen hafta konuya ilişkin değerlendirmeler yapan Sberbank CEO’su Herman Gref de, Denizbank için çok iyi bir teklif aldıklarını belirtmişti. Yapılan hesaplamalara göre; Sberbank’ın Denizbank’taki yüzde 99,9’luk payı 4,12 milyar doları bulabilir. Bloomberg’in derlediği verilere göre, eylül sonu itibariyle Denizbank’ın defter değeri ise 3,44 milyar dolar seviyesindeydi. Körfez bankaları, kendi evlerinde sınırlı büyüme imkânı bulurken, Türkiye’de etki alanlarını satın alma ve lisans başvuruları ile genişletmeyi amaçlıyor. Qatar National Bank, 2016 yılında 3,4 milyar dolara Finansbank’ı; Commercial Bank of Qatar QSC ise, 2013 yılında Alternatifbank’ın yüzde 71’ini satın almıştı.