Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ilk sürücüsüz metrosu olan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun, 1’inci etabı olan Üsküdar-Ümraniye-Yamanevler kısmı kısa bir süre önce hizmete açılmıştı. Dün de Ümraniye-Dudullu-Bostancı Metro Hattı’nın Tünel Birleştirme Töreni gerçekleştirildi. Dudullu’dan Bostancı istikametinde kazı yapan ve “köstebek” diye tabir edilen TBM makineleri ile Kayışdağı’ndan kazı yaparak Dudullu tarafına gelen TBM makineleri MODOKO’da birleşti. Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mevlüt Uysal “Dudullu-Bostancı hattı hizmete girince ulaşımda çok önemli bir kolaylık sağlanacak. İki hat arası 17 dakikaya düşecek. Günde 1 buçuk milyon yolcu taşınacak. Üsküdar-Çekmeköy hattında olduğu gibi Dudullu-Bostancı metrosu da sürücüsüz hizmet verecek. 9 istasyonu kapsayan bu metromuzun çalışmaları tamamlandıktan sonra 2019 yılında hizmete girmiş olacak” dedi. Uysal, daha önce ihalesi iptal edilen 6 metro hattıyla ilgili de “6 metro hattından 4 tanesiyle ek protokol yaparak devam kararı aldık. En az iki ay içerisinde şekillendireceğiz. Hedefimiz metroları çok hızlı bir şekilde yapmak ve İstanbul’un ulaşım sıkıntılarını çözmektir” diye konuştu.