Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş'ı ziyaretinde konuşan Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, Yunanistan'ı geçen yıl binlerce Türk vatandaşının ziyaret ettiğini söyledi.

BU BİR REKOR

Papoulia, genel şartları taşıyan herkese kolaylık sağlamaya çalıştıklarını dile getirerek, "2017'de konsolosluk olarak 62 bin Türk vatandaşına vize verdik. Bu rekor anlamına geliyor. Avrupa ülkeleri arasında birinciyiz. İki halk büyük bir yakınlaşma içinde." diye konuştu.

"SIKINTILI GÜNLERİMİZ OLDU AMA..."

Başkanlığı süresince Türk-Yunan dostluğu için çaba gösterdiğini belirten Demirtaş, "Çok sıkıntılı günlerimiz oldu ama onlar geride kaldı. Bugün yan yana aynı denizi kullanan iki milletiz. Bu barış ortamı umarım yüzyıllarca devam eder." dedi.