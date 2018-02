Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, enflasyon ve faiz konusunda sadece devletin değil herkesin sorumlu olduğunu belirterek el birliğiyle bunun üstesinden gelebileceklerini söyledi. Çankaya Köşkü’nde düzenlenen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Toplantısı’nda konuşan Yıldırım, bu konuda iş dünyasının küçük hesapları bir kenara bırakarak büyük fotoğrafa odaklanması gerektiğini kaydetti. Kendilerinin de devlet olarak iş aleminin derdiyle dertleneceklerini ifade eden Yıldırım şu değerlendirmelerde bulundu: Bugün 5 stratejik alanda teşvik tedbirleri uyguluyoruz. Bunlar, yüksek ve orta teknoloji gerektiren ürünlerin imalatı. Petrokimya, bilgi iletişim teknolojileri, yazılım, siber güvenlik, enerji teknolojileri, yenilenebilir enerji sistemleri, sanayide dönüşüm bunlardan bazıları. Finans sistemimiz, bankacılık sistemiz, hiçbir tereddüde yer vermeyecek kadar bütün uluslararası göstergeleri karşılayacak düzeydedir. Bütün göstergeler iyi de neden faizler istediğimiz düzeyde değil? Neden enflasyonda bu seneyi, beklentilerin üzerinde kapattık? Bu sorunun cevabını biliyoruz. Bu sorunun cevabından sadece biz sorumlu değiliz. Türkiye’de iş yapan herkes sorumludur. Bu bir ortak sorumluluktur. Bir seferberlik anlayışı içerisinde bu mücadeleyi birlikte yapmamız gerekiyor. Bankacılık, sanayi devlet sorumlu el birliği ile çalışmalıyız. El birliği ile enflasyonu da faizi de sürdürülebilir bir düzeye, tercihen yüzde 7’lerin altına çekmek mecburiyetindeyiz. Bunu başarır Türkiye. Şartlarımız müsait. Bize düşen kısmını biz halledeceğiz. Size düşen kısmını da sizden bekliyoruz. Bir dahaki toplantıda ortaya koyacağız. Bakalım kim ev ödevini ne kadar yapmış, yapmamış ona göre notları da vereceğiz.

Yıldırım, bu konuya zaman harcayacaklarını, sektörlerle tek tek toplantılar yapıp önerileri aldıklarını, mart ayının ortasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile değerlendirmeleri yapıp, konuya ilişkin kararları kamuoyu ile paylaşacaklarını bildirdi.

Her şey ‘e’leşiyor

Günümüzde sürücüsüz araçtan, mekanik yapılardan ziyade elektronik ve yazılım ağırlıklı ürünlerden bahsedildiğini bildiren Yıldırım “Yani alın terinden daha ziyade akıl terinin hâkim olacağı bir dünyadan bahsediyoruz. Her şey ‘e’leşiyor. Eleştirmeyi bırakıp ‘e’leşmeye adım atmamız lazım. Daha çok mesai harcamamız lazım. E-ticaret, e-ihracat, e-Devlet, her şey elektronik ortamda yapılır hâle geldi. Yani zaman ve mekan mefhumu bir anlamda artık geride kaldı. Her zaman, her yerde işimizi de takip ediyoruz, toplantılarımızı da yapıyoruz” dedi.