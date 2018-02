Türkiye Gazetesi

Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu, 2018 yılında yatırımlarını ikiye katlayacaklarını ve hedeflerinin ‘mükemmel müşteri deneyimi’ olduğunu söyledi. Köseoğlu “Teknolojiyi herkes için, her yerde ve her an erişilebilir kılma hedefiyle güçlendirdiğimiz yapımızla 2018’e iddialı bir giriş yapıyoruz. 2018’in, 2017’de olduğu gibi başarılarla dolu geçeceğine inanıyoruz. 2017 yılında 28 milyon lira yatırım yapmıştık. Yatırımımızı bu yıl ikiye katlayıp 60 milyon TL’ye çıkarıyoruz. Yatırımlarımız ağırlıklı olarak insan kaynağı ve teknolojiye yönelik olacak. Bu çerçevede başta e-ticaret, mobil teknolojiler olmak üzere veri yönetimi ve büyük veri, müşteri ilişkileri yönetimi, mobil ödeme sistemleri, nesnelerin interneti (IoT) ve yapay zekâ alanında fırsatları değerlendiriyoruz” dedi.

Teknosa olarak başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirten Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan da “Çoklu kanalda yaptığımız çalışmalar performansımıza çok olumlu yansıdı. 2570 kişilik ekiple, yıl boyunca 200 milyona yakın ziyaretçimizi yenilikçi ürün ve hizmetlerle buluşturduk. Her çeyreğini kârlılıkla geride bıraktığımız bir yıl oldu. Aynı mağazalarda yüzde 17 büyüme gerçekleştirdik. 2017 yılı toplam ciromuz 3,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Kârlılığımız ise 20 milyon TL’ye ulaştı. Online satış kanalımız teknosa.com, geçen yıla göre satışlarını yüzde 30 artırdı. Çoklu kanal stratejimizle beraber devamlı geliştirdiğimiz altyapımız sayesinde, online alışverişte internetten sipariş edip mağazadan teslim alan müşterilerimizin oranı yüzde 30’a ulaştı. Teknosa mobil aplikasyonundan gerçekleşen satışlarda da bu yıl yüzde 128’lik dikkat çekici bir artış sağladık. Geçen yıla göre, Teknosa’nın mobil platformdaki ziyaretçi sayısı 6 kat arttı” diye konuştu. Türkiye’de 204 mağaza ile faaliyet gösterdiklerini dile getiren Gürcan, “Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde 5 mağaza açtık. 2018 yılında da yeni lokasyonlarda yeni mağaza açılışlarımız olacak” ifadelerini kullandı.

Preo’da hedef 1 milyon

Teknosa’nın sektörde markalaşmış ürün ve hizmetlerle farklılaştığına da dikkat çeken Bülent Gürcan “Akıllı telefon ve akıllı saat ile yola çıktığımız Preo ailesindeki ürün sayısı 200’ü buldu. 2018’de 300 ürün çeşidi ve 1 milyon adet satışa ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Teknosacell ile de 170 bin aboneye ulaştıklarını kaydetti.

Beyaz eşya ÖTV’nin de etkisiyle yüzde 21 büyüdü

Tüketici teknolojisi ürünleri satışlarının 2017 yılında yüzde 16 arttığını ifade eden Gürcan, pazara ilişkin şu bilgileri verdi: Türkiye’de akıllı telefonların hâkim olduğu telekom kategorisi yüzde 19 büyürken, pazardan yüzde 42’lik bir pay aldı. Büyük beyaz eşya ÖTV indirimi etkisiyle yüzde 21, tüketici elektroniği ve küçük ev aletleri yüzde 11 büyüdü. Bilgi teknolojileri kategorisinde ise satışlar yüzde 2,5 arttı.