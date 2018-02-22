Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Çiftlik Bank benzeri 11 tane daha oluşum tespit ettiklerini belirterek “Bir müşterinin bir başka müşteriyi getirerek birbirini finanse ettiği bir sistem var. Bu sistemin yanlışlarını, tüketiciyi ve vatandaşı mağdur eden yönünü ve cezai yönünü de düzenlemek lazım” dedi. Sanal alemde ticarette birtakım mevzuatsal sıkıntılar olduğunu ifade eden Tüfenkci, “Şimdi onunla ilgili düzenlemeyi hazırlıyoruz. Sadece bu konu tüketicilerimizi yanıltmaya yönelik birçok sıkıntılı ticaret var” diye konuştu.