Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“İpotekli” olarak tanımlanan kredili konut satışları ise aynı dönemde yüzde 20,3 azalarak, 28 bin 678 oldu. Konut kredisi faiz oranlarının yüksek seyretmesi, kredili satışların azalmasında etkili oluyor. Yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,7 arttı ve bin 742 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak 2018’de ilk sırayı 545 konut satışı ile İstanbul aldı. Onu 427 konut satışı ile Antalya, 161 konut satışı ile Bursa, 90 konut satışı ile Yalova ve 82 konut satışı ile Trabzon izledi. Yüksek döviz fiyatlarının, yabancının alım gücünü artırdığı biliniyor.



EN ÇOK IRAKLI ALDI

Ocak ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 272 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 160 konut ile Suudi Arabistan, 124 konut ile Afganistan, 121 konut ile Rusya Federasyonu ve 108 konut ile Kuveyt izledi.

Uzun süreli izin talebi artırır

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, konut satış rakamlarını yabancı yatırımcı özelinde değerlendirdi. En az 1 milyon dolar tutarında taşınmazı üç yıl satılmaması şerhiyle satın alan yabancıların Türk vatandaşlığı almaya hak kazandığına değinen Özyurt, şu öneriyi yaptı: Türkiye’de uzun süreli oturma iznine yönelik çalışmaların yapılması yabancı yatırımcı talebini artırır.