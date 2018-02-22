Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genel müdürlük görevine 6 yıl sonra yeniden atanan Zeki Adlı, kurumun çalışmalarını ve hedeflerini anlattı. Adlı, yılda ortalama 20-25 milyon insanın tapu müdürlüklerinde işlem yaptırdığını kaydetti. ‘Üç Boyutlu Kent Modelleri ve Kadastro Projesi’nin uygulama aşamalarına ilişkin bilgi veren Adlı “Ankara’nın bir ilçesini pilot olarak alacağız, sonuçlarına göre yaygınlaştıracağız” dedi. Genel Müdürlüğe ait uçaklarla ve özel kameralarla çekimlerin yapılacağına dikkati çeken Adlı “En az 5 santimetre hassasiyetinde datalar üzerinde çalışıyoruz. Google’ın çekimleri 5-6 metre. Burada vatandaş çok yakından, çok net ve çok detayı görebilecek” değerlendirmesini yaptı.

Modelleme çalışmaları 4 yıl sürecek

Üç boyutlu kent modeli oluşturulurken, ayrıca mimari proje ile tapudaki daire numaraları da birbirine entegre edilecek. Üç boyutlu kent modelleri çalışması bitince vatandaşlar, TAKBİS üzerinden konutun mimari projesi ve içindeki bağımsız bölümlerin yanı sıra her odanın metrekaresine kadar detaylarını görebilecek. Türkiye genelinde model oluşturulması çalışmasının yaklaşık 4 yıl sürmesi öngörülüyor.