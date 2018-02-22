Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Verilen bilgilere göre bu miktarın 69,77 milyar lirası katılımcıların, 10,34 milyar lirası devlet katkısından oluşuyor. Sistemde 6,9 milyon katılımcı bulunuyor. Toplam fonun 52,6 milyar lirası da yatırıma yönelmiş durumda... Ahmet Genç “Bazı yanlış anlaşılmalar var. Bu paralar sizin paranız ve sizin adınıza birikiyor. Devletin bütçesine gitmiyor. Sadece bu parayı, emeklilik şirketleri yönetiyor ve küçük bir ücret alıyorlar” diye konuştu. BES’teki miktar 2016 sonunda 60 milyar, 2017 sonunda da 77 milyar liraydı.