Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu’nun birçok bölgesindeki OSB’lerde sanayiciler, çalıştıracak “mavi yakalı” eleman bulamıyor. Buna rağmen eğitim sistemimiz ve sosyal anlayışımız, gençlerin hepsini “üniversite mezunu” olmaya zorluyor. Hal böyle olunca piyasaya, “talep edilenden fazla üniversiteli arzı” gerçekleşiyor. Sonuç, “üniversiteli işsiz” ordusu!.. Ajans Press, Türkiye’deki işsizlik oranlarını inceledi. Buna göre 3 milyon 275 bin işsiz bulunuyor. Bunların 828 binini üniversite mezunları oluşturuyor. Üniversite mezunlarının oluşturduğu bu sayı, toplam işsizlere orana kıyasladığında yüzde 27 olarak ölçüldü. Meslek gruplarına bakıldığında listenin başını 73 bin kişiyle mühendisler çekti. Asgari ücretle çalışmak zorunda kaldıkları için işsiz mühendis sayısının gün geçtikçe arttığı belirtiliyor. Kontrolsüz açılan üniversitelerin ve yanlış sanayi politikalarının da bu durumda etkili olduğu biliniyor.

Bu arada lise mezunları arasında işsizlik oranı yüzde 38, lise diploması olmayanlarda ise yüzde 49 olarak belirlendi. Türkiye’de mezun olduktan sonra iş imkânı en kısıtlı olan bölümler ise; sanatsal ve beşerî bilimler, sosyal bilimler ve gazetecilik oldu. Bu bölümlerden mezun olan bireylerdeki işsizlik oranı, yüzde 35’in üzerinde...