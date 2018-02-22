Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 161,90 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 161,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 161,90 liradan, bin 66 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 83 liradan, 147 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 151 liradan, bin 41 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 62 liradan, 521 liradan alınan Yarım Ziynet 531 liradan ve 261 liradan alınan Çeyrek Ziynet 266 liradan satıldı.