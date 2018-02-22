Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ziraat Fakültesi Gıda  Mühendisliği Bölümü tarafından antioksidan kapasitesi yüksek olan daha sağlıklı  bir çikolata üretimi gerçekleştirildi.Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sümeyye Şahin ile  ekibinin çalışmasında, keçiboynuzu tozu çikolata bileşimine belirli oranda ilave  edildi. Yüksek besin değeri içeren keçiboynuzunun çikolataya eklenerek tüketim  alanı genişletilmiş oldu. 

Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zekai Tarakçı ve Yrd. Doç.  Dr. Şahin, Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç'ı makamında ziyaret ederek, çalışmalar  hakkında bilgi verdi. Şahin, keçiboynuzunun kan şekerini düzenleyici, iltihap önleyici,  yüksek tansiyonu düşürücü, belirli kanser tiplerini önleyici birçok faydası  olduğuna işaret etti. Keçiboynuzunun genellikle pekmez olarak kullanıldığını ve buruk tadı  nedeniyle dar bir tüketici sınıfına hitap ettiğini belirten Şahin, "Bu çalışma  ile beslenme açısından önemli besin ögelerini içeren keçiboynuzu çikolata ile  birlikte tüketici portföyü genişletilerek, özellikle çocukların severek  tüketebileceği eğlenceli bir sunuma kavuşturuldu." değerlendirmesinde bulundu. Rektör Prof. Dr. Yarılgaç ise başarılı çalışmadan dolayı Şahin ve  ekibine teşekkür etti.