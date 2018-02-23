Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OAİB Genel Sekreteri Özkan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 büyük Türk tarım makinesi üreticisi ve ihracatçısı ile Tanzanya pazarını keşfetmek ve iş adamlarına bu ülkenin iş dünyasını tanıtmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Tanzanya'nın tarıma elverişli, el değmemiş geniş arazilere sahip olduğunu belirten Aydın, bu nedenle Türk tarım makinesi üreticisi ve ihracatçılarını Tanzanya'ya yönlendirdiklerini anlattı.

Aydın, "Türk makine üreticileri ve ihracatçılarının kapasitelerini göstermeyi ve firmalara ait ürünleri Tanzanya tarım endüstrisi pazarına tanıtmayı hedefliyoruz." dedi.

Özkan Aydın "Tanzanya, tarıma elverişli toprakları açısından bölgede tarım alanında söz sahibi ülke olma yolunda ilerliyor." ifadesini kullandı.

Foruma, Türkiye'den 10 tarım makine üreticisi firması katıldı.