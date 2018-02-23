Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku, yeni hamleler yapmaya devam edeceklerini belirterek “Önümüzdeki sene göreceksiniz, Albaraka Türk, Türkiye dışında da yatırımlarını artırıyor olacak” dedi. Utku, Albaraka Grubu’nun 13 ülkede faaliyette bulunduğunu ifade ederek “Grubun toplam cirosunun yüzde 35’i, Albaraka Türk’ten geliyor. Bizim üzerimizden birçok yeni açılım yapılıyor. Çok güzel haberlerimiz yakında duyulacak” diye konuştu. Kurulduklarından bu yana KOBİ’lerle çalıştıklarını aktaran Utku; çok ciddi tecrübe edindiklerini, nerelerde, ne sıkıntılar yaşandığını bildiklerini, krizlerde bile krediyi geri çağırmadıklarını vurguladı. Girişimcileri de kuluçka ve hızlandırma imkanları ile desteklemek için Albaraka Garaj’ı kurduklarını hatırlatan Utku, finansman imkânlarını geliştireceklerini aktardı. Bu arada Albaraka Türk, ilk ‘Tier 1 vadesiz sukuk ihracı’nı da başarıyla tamamladı. Melikşah Utku “205 milyon dolar tutarındaki bu ihraç ile, Türkiye ekonomisine yaptığımız katkıyı da büyüteceğiz” ifadelerini kullandı.