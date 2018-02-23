Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ürkiye yeniden İngiliz turistlerin gözdesi oldu. Terör olayları ve bölgesel riskler sebebiyle Türkiye’deki villalarına kadar satıp ülkelerine dönen İngilizler geri geliyor. İngiliz Seyahat Acenteleri Birliği (ABTA), Türkiye’nin, zorlu yılların ardından 2018 yaz dönemi için dikkate değer rezervasyon artışının desteği ile yeniden yükseldiğini, seyahat şirketlerinin bu yıl Türkiye rezervasyonlarının 2015 yılındaki seviyelerine yakın olabileceğini bildirdiğini duyurdu. ABTA’dan açıklamada, birliğin aralık ayı verilerine göre yaz dönemi için Türkiye rezervasyonlarında geçen yıla kıyasla yüzde 69 artış kaydedildiği belirtildi. Açıklamada, “Türkiye, zorlu yılların ardından 2018 yaz dönemi için dikkate değer rezervasyon artışının desteği ile yeniden yükseliyor. Tatilcilere güzel tesislerde paranın karşılığını veren bir tatil sunulması sebebiyle İngiliz turistin Türkiye’ye dönmesi sürpriz değil” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) verilerine göre, İngiltere’den Türkiye’ye 2015 yılında 2 milyon 512 bin 139 İngiliz turist geldi. Türkiye’ye gelen İngiliz turist sayısı 2016’da 1 milyon 711 bin 481, geçen yıl ise 1 milyon 658 bin 715 oldu. Bu yıl ise 2,5 milyonun üzerine çıkması bekleniyor.

Öte yandan Jet2holidays şirketi bu zamana kadarki en büyük kış dönemi kampanyasını 2018-2019 dönemi için başlattı. Manchester’dan yapılacak uçuşlarda 730 bin koltuk bu satış için ayrıldı.