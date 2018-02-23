Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ihtiyacının önemli bölümünü ithalattan karşılayan Türkiye, bu bağımlılıktan dev hamlelerle kurtulacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, rüzgâr ve güneş gibi doğal ve yenilenebilir kaynaklara yatırımda yepyeni bir çığır açacaklarını söyledi. Bunlardan ilki deniz üzerine kurulacak olan türbinlerden oluşan ve adına da off-shore denilen rüzgâr santrali. İkincisi ise güneş enerjisi. İki enerji türünde de biner megavatlık ek kapasite için bu yaz sonuna kadar ihale yapılacak. Bakanlık bu çerçevede güneş ve rüzgârda biner megavatlık Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihaleleri için çalışmaları başlattı. 1. Türkiye Enerji ve Maden Forumu’nda konuşma yapan Albayrak, şunları söyledi: Öncelikle rüzgârda dünyanın en büyük off-shore (denizin üstünde) projesini hazırlıyoruz. Güneş YEKA’sına pil depolamasıyla ilgili düzenlemeyi de eklemeyi düşünüyoruz. Yine sıcak bir yaz olacak. Bu yaz bitmeden iki ihaleyi de gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu projelerde hem rekabetçi fiyatlar ortaya çıktı hem de yerli üretim ve istihdamı destekleyecek projeler gerçekleştirildi. Bu yılki YEKA’ları öyle bir yapalım ki, dünyada ses getirsin.

KIBRIS’IN ZENGİNLİĞİ KIBRIS’A

Dünyada boru hattı trafiğinin en yoğun olduğu ülkelerin başında Türkiye’nin yer aldığını vurgulayan Albayrak, test çalışmalarının başladığı Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) resmî açılışının da haziran veya temmuz ayında gerçekleşeceğini bildirdi. Türkiye’nin doğalgaz depolama ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alanında da kapasitesini giderek artırdığının altını çizen Albayrak “Artık alıcıların daha kuvvetli olduğu bir doğalgaz piyasasına doğru gidiliyor. Türkiye de doğalgazdaki altyapısıyla 10 yıl sonra enerji ihraç eden bir ülke konumuna gelebilecek.” ifadesini kullandı.

BOR EN DEĞERLİ HÂLİNE GELİP İHRAÇ EDİLECEK

Dünyanın en önemli bor kaynaklarına sahip olan Türkiye’de bor madeni işlenmeden ihraç ediliyor ve işlendikten sonra ürünler kat kat pahalıya satın alınıyor. Bu duruma son vereceklerini söyleyen Albayrak “Bor madeninde bu yıl itibarıyla önemli hamleler yapacağız. Bu konuda dünyada yetkin ve önemli kurumlarda çalışmış uzmanlardan bir ekip kurduk. Bu yıl borun katma değerli ve stratejik ürüne dönüştürülmesi kapsamında önemli iki-üç tesisin temel atma süreciyle ilgili açıklamaları yapacağız.” dedi.

KARADA VE DENİZDE 2020 ÇOK FARKLI OLACAK

Albayrak, Türkiye’de bu yıl petrol ve doğalgaz aramalarına yönelik sondaj faaliyetlerine başlanacağını dile getirerek şunları söyledi: 2020’li yıllarda Türkiye’de bu anlamda hem karada hem de denizde daha farklı bir süreç yaşanacak. Küresel anlamdaki farklı iş birlikleriyle, yerli mühendis ve aramaların gelişmesiyle, yetkin ve uzman kadroyla yorumlanan dataların doğru haritada aranmasıyla, öyle enteresan bölgeleri çıkarmaya başladık ki... Bu nasip işi. İnşallah bir şeyler bulacağız. Bulursak, ilk ben açıklayacağım ama doğru yoldayız. Sondajda 2020’de asgari 5 milyon metre derinliğe ulaşmayı hedefliyoruz.