Geçen yıla göre kartlı ödemelerin yüzde 15 büyüdüğü Türkiye’de Sevgililer Günü gibi özel günlerde kart kullanımı artıyor. Geçen yılın ocak ayında 49,9 milyar TL olan kartlı ödeme tutarı bu yılın aynı ayında yüzde 22 artışla 60,7 milyar liraya çıktı. 14 Şubat’ta kutlanan Sevgililer Günü’nde ise geçen yıl 1,9 milyar liralık ödeme yapılırken, bu yıl yüzde 16 artışla 2,2 milyar liraya ulaşıldı. Yüzde 75 artışla en hızlı büyüyen kuyumculuk sektöründe bir haftada365 milyon liralık ödeme yapıldı.
Kuyumcuya bir haftada 365 milyon lira
23.02.2018 - 09:39 | Son Güncelleme: 23.02.2018 - 09:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kart sayısı ve teknolojisi bakımından Avrupa’nın ilk sırasında yer alan Türkiye’de 62,7 milyonu kredi kartı, 133,3 milyonu banka kartı olmak üzere 196 milyon kart bulunuyor.
Etiketler : kuyumcu,sevgililer günü,
545774 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/545774.aspx
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