Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz konusu yönetmelikle, Türkiye’de aşırı tüketen eski tür kombilerin üretilmesi yasaklanacak. Daikin Türkiye Üst Yöneticisi Hasan Önder, “Bu yönetmelikle sezonsal verimlilik değeri yüzde 86’nın altında kalan konvansiyonel kombiler ve 400 kW altındaki konvansiyonel kazanlar, artık ithal edilemeyecek ve üretilmeyecek. Tüm pazar, yoğuşmalı olarak tanımladığımız yeni nesil kombi ve kazan sınıfına kayacak. ErP Yönetmeliği, çevre ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacak. Bir kullanıcı yoğuşmalı bir cihaz için bin TL fazla ödeme yapacak, ama kullandıkça kazançlı çıkacak. İstanbul’da yılda ortalama bin 400 lira doğalgaz faturası ödeyen bir kombi kullanıcısının 350 lirası cebinde kalacak. Kışların sert geçtiği bölgelerimizde bu tasarruf oranı bin lirayı bulacak. Türkiye’de şu anda 13 milyon 610 bin doğalgaz abonesi var. Her bir abonenin sadece 100 dolarlık tasarruf ettiğini düşünsek, 1,36 milyar dolar yapar. Kazanan, kullanıcı ve ülke ekonomisi olacak” dedi.