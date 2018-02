Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, otoparklarda devrim niteliğinde düzenlemeler yapıldı. 1 Haziran’da yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre;

- “3 daireye 1 otopark” zorunluluğu “her daireye 1 otopark” olarak revize edildi. Tatil köylerinde 4 oda için, 4 ve 5 yıldızlı otellerde 3 oda için, ibadet yerlerinde her 100 metrekare için, gece kulüpleri, düğün salonlarında her 20 metrekare için, tiyatro ve sinemalarda her 10 oturma yeri için, kütüphanelerde her 30 oturma yeri için, hastaneler ve toptancı hallerinde her 75 metrekare için en az 1 otopark yeri ayrılacak.

- Otopark alanlarının yüzde 1’inin bisiklet, yüzde 5’inin engelli araçlarına, yüzde 2’sinin ise elektrikli araçlar için düzenlenmesi gerekecek. Otopark yapılamayan yapılar ile tarihî binalar için, yakın bir otoparka yönlendirme olacak.

- Ücretler, şehrin sosyoekonomik durumu gibi kriterlere göre belirlenecek. Araç trafiğinin, şehrin merkezine yönlenmesinin engellenmesi amacıyla, toplu taşıma-aktarma istasyonlarına yürüme mesafesinde otopark yerleri ayrılması zorunlu olacak.

- Sanayi tesisleri, kamu kurum ve kuruluşları, halkın toplu kullanımına açık alışveriş merkezleri, hastaneler, oteller, stadyum ve kapalı spor tesisleri, üniversiteler ve düğün salonlarının otopark ihtiyacı mutlak suretle karşılanacak.

- Park ve meydanların üst dokusu bozulmadan, altına otopark yapılabilecek.

Güneş enerjisi üretecekler

Zeminin altında kalmak kaydıyla, yan ve arka bahçelerin tamamının altı, ön bahçenin yola 3 metre kalana kadar altı kapalı otopark olabilecek. İki komşu parselin anlaşması hâlinde; aradaki duvar kaldırılarak, bu alan geçiş yolu olarak düzenlenmek kaydıyla ortak otopark kurulabilecek. Ön bahçe genişliği en az 7 metre olan parsellerde, binaya 2 metre mesafe bırakmak kaydıyla açık otopark yapılabilecek. Ayrıca açık otoparkların üzeri fotovoltaik paneller içerebilecek. Böylece açık otoparklarda güneşten enerji üretilebilecek.