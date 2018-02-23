Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar bugün ne kadar, kaç lira? Güne yükselişle başlayan dolar şu saatlerde 3,7900 seviyesinde dengelendi. Doları olanlar ve dolar almak isteyenler için dolar fiyatlarını derledik. İşte 23 şubat dolar euro fiyatları

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 3,7900 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,08 azalışla 4,6631, sterlin/TL de yüzde 0,1 artışla 5,2866'dan işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 düşüşle 1,2300, dolar endeksi de yüzde 0,2 artışla 89,2 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin, Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların odağında olacağını, Almanya'da 2017 yılı 4'üncü çeyrek büyüme ve Avro Bölgesi ocak ayı enflasyon verileri ile Suriye başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,7550 ve 3,7350'nin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 3,8250'nin önemli direnç olarak izleneceğini dile getirdi.