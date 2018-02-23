Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mazot gübre ödemeleri ne zaman yapılacak? ile ilgili aradıklarınız bu haberde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çiftçilerle buluşmasının ardından kısa bir süre sonra çiftçilere mazot ve gübre ödemeleri yapılacak. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, mazot ve gübre destekleme ödemelerinin ne zaman yapılacağını resmen açıkladı. Mazotun yarısını ödemeye başlıyoruz diyen Fakıbaba, bu ödemelerin bugün saat 18:00 itibarıyla yapılacağını duyurdu. İşte çiftçilere mazot ve gübre ödemeleri ile ilgili merak ettikleriniz.

2,5 MİLYAR TL ÖDENECEK

Fakıbaba, "Çiftçilerimizin kullandığı mazotun yarısını ödemeye başlıyoruz. Mazot ve gübre desteklerini bugünden itibaren üreticilerimize ödemeye başlıyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 2,5 milyar TL'lik ödeme gerçekleştireceğiz." dedi.,

SAAT 18:00'DE BAŞLAYACAK

Ödemelerin bugün saat 18.00'de başlayacağı ve gelen icmaller ile TC kimlik numaralarına göre gerçekleştirileceği bilgisini veren Fakıbaba, şöyle konuştu:

"Bu 2,5 milyar liralık destekle birlikte, 1 Ocak 2018 tarihinden bu yana çiftçilerimize toplam 4 milyar liralık destek ödemesi yapmış olacağız. Böylelikle 2018 yılı destekleme bütçesi olan 14,5 milyar liranın yüzde 28'ini ödemiş olacağız."