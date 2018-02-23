Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 memur alım şartları neler? 10 bin 500 memur alımı yapılacağının açıklanmasının ardından memur olmak isteyenler 2018 memur alım şartları, lise mezunu memur alımı, memurluk başvurusu, KPSS'siz memur alan kurumlar gibi bir çok başlığı aratıyor. Adayların 2018 Memurluk için bazı şartları taşıması gerekli. En az lise mezunu olanlar başvuru yapabilecek. KPSS'ye girmiş olan ve olmayan da memurluk başvurusu yapabilir. Bununla birlikte ön lisans ve lisans mezunlarının bu kadroları almak için ilgili fakültelerden mezun olmaları gerekiyor. İşte 2018 memur alım şartları ve KPSS'siz memur alan kurumlar

2018 MEMUR ALIM ŞARTLARI NELER?

Şubat ve Mart ayı içerisinde lise mezunları dahil KPSS şartı koyulmaksızın memur alımları yapılacak. Kamu kurumu ve kuruluşlarında açılan eksiklikleri gidermek isteyen devlet, Şubat ve Mart ayı içerisinde en az lise mezunu olmak kaydıyla 10.500 çalışanı işe alacak. Normalde memur alımlarında KPSS şartı koyan kurumlar, bu sefer hem KPSS’ye girenler hem de girmeyenlerin başvuruda bulunabileceğini duyurdu. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenler başvuruda bulunmadan önce aşağıdaki kriterleri sağlamış olması gerekiyor: 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. Maddesindeki şartları taşımaları, Sağlık açısından görevini yapmasına engel olacak hiçbir sağlık probleminin olmaması (engelli alımları hariç), Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilgili bulunmamak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Bu şartlar dışında KPSS, YDS, yaş, eğitim gibi niteliklere sahip olanlar özel olarak incelenecek. Eğitiminiz tam olmasına rağmen KPSS’ye girmediyseniz bile başvuruda bulunabiliyorsunuz. Memurları alacak bazı kurumlar KPSS’den yeterli taban puanını isterken, bazı kurumlar KPSS’ye girme zorunluluğu koymuyorlar

MEMUR OLMA ŞARTLARI

Kamuya başvurup memur olarak çalışmaya başlamak için belirli şartlar altında eğitiminizi tamamlamış olmanız gerekiyor. Bu minvalde başvuru yapacak adaylar en az lise mezunu olmalılar. Bununla birlikte ön lisans ve lisans mezunları bu kadroları almak için ilgili fakültelerden mezun olmaları gerekiyor. Yani, güzel sanatlar fakültesinden mezun olarak memurluğa başvurmanın bir yararı yok.

EĞİTİM ŞARTI NEDİR?

Kamuya başvuru yapabilmek için belirli şartlar arasında eğitim şartı yer almaktadır. Buna göre başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olmaları gerekmektedir. Fakat lisans ve ön lisans mezunları da belirtilen kadrolara başvuru yapabilirler. Alım kadrosuna göre Lisans mezunu olan adaylardan 4 yıllık eğitim veren ilgili fakültelerden mezun olmuş olmaları şarttır. Lise mezunu alımlarda ise kadrosuna göre meslek liselerinden veya düz liselerden mezun olmuş olmaları yeterlidir.

PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Söz konusu olan ilanların bir çoğunda adaylar başvuru şartlarına göre ve KPSS puan türlerine göre yapılacak sıralama sonucuna göre, Sözlü, Uygulamalı veya yazılı sınava katılarak bu sınavlardan geçeli not almaları gereklidir. KPSS ile yapılacak sıralamalarda adayların almış oldukları puan durumuna göre kadro sayısının kat sayısı kadar aday dereceye alınır.

MEMURLUK BAŞVURU NE ZAMAN?

Kamuda çalışmak isteyen insanlar, memur alımları için ilgili kurumların belirledikleri başvuru tarihlerini takip etmeliler. Her kurum ayrı olarak memur alımları yapacağı için girmek istediğiniz kurumun başvuru tarihini araştırmanız gerekiyor. Başvurular, e-posta ve posta yoluyla yapılacak. Her kurum, bu başvuru ile birlikte ayrıca özel belgeler isteyebilir. Bu yüzden başvuruyu yapmadan önce istenilen belgeleri tamamladığınızdan emin olmalısınız.