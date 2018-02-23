Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Motorine zam geldi! Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 13 kuruş zam yapıldığını duyurdu. Peki motorin zammı ne kadar, motorin ne kadar oldu? Zammın ardından motorin litre satış fiyatları İstanbul’da ortalama 5,00 liradan 5,13 liraya, Ankara’da 5,03 liradan 5,16 liraya, İzmir’de ise 5,04 liradan 5,17 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.