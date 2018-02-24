Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fakıbaba, “Mazot ve gübre desteklerini bugünden (dün) itibaren üreticilerimize ödemeye başlıyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 2,5 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı. Çiftçilerin üretim maliyetini azaltmak için mazot desteğini ilk kez 2003 yılında AK Parti olarak başlattıklarına dikkati çeken Fakıbaba, gübre desteğinin de 2005 yılında ilk kez doğrudan çiftçilere verildiğini hatırlattı. Fakıbaba, bir ilke daha imza atarak çiftçilerin kullandığı mazotun yarısını ödemeye başlayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Mazot ve gübre desteklerini üreticilerimize ödemeye başladık. Bu kapsamda yaklaşık 2,5 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz. Bugün saat 18.00’den sonra başlayacak ödemeler, gelen icmaller ve kimlik numaralarına göre gerçekleştirilecek. Bu 2,5 milyar liralık destekle birlikte, 1 Ocak 2018 tarihinden bu yana çiftçilerimize toplam 4 milyar liralık destek ödemesi yapmış olacağız. Böylelikle 2018 yılı destekleme bütçesi olan 14,5 milyar liranın yüzde 28’ini ödemiş olacağız. Söz konusu destek ödemelerinin üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Hayvanlara 7 dinlenme istasyonu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, hayvan nakil ve dinlendirme istasyonlarının yerlerini belirledi. İstasyon sayısı 7 adet olacak ve Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Edirne, Kayseri ile Sivas’ta kurulacak. Bakanlığın çalışmasına göre bu yıl istasyonların 2’si tamamlanacak. 8 saati aşan uzun yolculuklarda hayvanlar araçtan indirilecek, yem ve takviyesi buralarda yapılabilecek. Yolculuktaki kirlenmiş samanlar değiştirilecek. Böylece hayvanların refahı yükseltilirken, aşılar da kontrol edilerek sağlık taraması yapılmış olacak. Osman Çobanoğlu