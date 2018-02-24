Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası arasında gerçekleştirilen protokolle 48 ay vadeli kredi kullanabileceğini söyleyen Sarıeroğlu “Ülkemizin 81 ilinde 80 milyon vatandaşın refahı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapılan düzenlemenin çiftçilere kolaylık sağlamasını temenni ediyorum.” dedi. Ücretsiz aile işçisi olan kadınlarla ilgili olarak Tarım Bakanlığı ile yürüttükleri çalışmaları bulunduğunu söyleyen Sarıeroğlu “Bu dönemde de İŞKUR aracılığıyla kadın çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. İstihdam teşviklerimiz 5 puanlık prim indirimlerimiz çiftçileri de kapsıyor. Geçmişten beri sosyal güvenlik anlamında önemli adımlar attık. Şu anda 708 bin Tarım Bağ-Kur’lu sigortalımız var. 682 bin de emeklimiz. Bu kesimin tamamını kapsayacak çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadesini kullandı.



YAŞ VAR, PRİM DE OLACAK

Kapsama giren Tarım Bağ-Kur’lularının yaşını ve prim gününü doldurduğu hâlde borçlarını ödeyemediği için emekli olamamış kişileri kapsadığını söyleyen Sarıeroğlu “Doğum ve askerlik borçlanması yaparak emekliliğe hak kazanmış olması gerekiyor. Ziraat Bankasından alınacak kredilerin taksitleri emekli maaşından ödenecek” diye konuştu.

Ödemeler emekli maaşıyla

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın katıldığı törenle imzalanan protokol, 1 Mart 2018 itibarıyla kredi kullandırılmasını içeriyor. 48 ay vadede yüzde 1,28 faizle kullandırılacak kredi için herhangi bir komisyon tahsil edilmeyecek. Kredinin taksitleri emekli maaşı ile karşılanabilecek. SGK ve Ziraat Bankası arasındaki protokolle ayrıca hesap işletim ücreti muafiyeti, emekli maaşlarının tek seferde Ziraat Bankası ATM’sinden çekilmesi, emeklilere özel bireysel kredilerle, birçok kuruluştan indirim sunulması uygulaması da sürüyor.