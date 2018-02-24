Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yarın akşama kadar İstanbul Viaport Marina’da ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuara, yerli ve yabancı ziyaretçiler akın etti. Fiyatları 1800 lira ile 8 milyon lira arasında değişen 147 tekne satışından 170 milyon lira gelir elde edildi. Fuarın en pahalı ve en büyük iki teknesinden biri olan Numarine 32XP’de, Türkiye’den sipariş aldı. Yerli ziyaretçilerin ağırlıkta olduğu fuara, Katar, ABD, Lübnan, Rusya, Dubai, İngiltere ve Kuveyt’de büyük ilgi gösterdi. Boathow Eurasia Tuzla Fuarı’nda dünya prömiyerini yapan ve ilk kez karada sergilenen Absolute Navetta 73 Fuarın ilk günü ilk bir saat içinde 3 milyon 500 bin avroya satılırken, aynı markanın bir başka modeli Absolute Navetta 58’de aynı gün satıldı. 50 milyon Tl fiyatıyla fuarın en pahalı iki teknesinden biri olan Dubai yapımı Majesty 110 için de 3 Türk alıcı ile görüşüldüğü bildirildi. Fuarda, Katar’dan 5, ABD’den 4, Lübnan’dan 3 ve İngiltere’den 2 ziyaretçi tekne satın aldı. Alıcıların tercihlerine bakıldığında ise Orta Doğulu ziyaretçilerin daha çok lüks mega yatlara ilgi gösterdiği, ABD’lilerin ise motor yatlara daha fazla ilgi gösterdiği dikkat çekti.