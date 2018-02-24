Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fuarın yapıldığı Altınpark ANFA fuar alanında 4 günde 20 defilenin yapılacağı fuarda düğün mekanları, fotoğrafçılar gibi her çeşit ihtiyaca dair ürünler tanıtılacak. Evlilik Hazırlıkları Festivali’nin koordinatörü Özgür Çelik, fuarda 20’ye yakın defile, 10 makyaj ve saç şovu, kına organizasyonu şovları ve konserlerin yer alacağını, fuarın yarın sona ereceğini söyledi. Sadece Ankara’da 35 bin çiftin evlendiğini, evlilik hazırlığı yapanların bu fuarda her hizmeti bir arada bulabildiğini, fiyat bakımından da karşılaştırma fırsatı bulacak.