Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL



Carrefoursa satış stratejisine müşteriyi de ortak etti. Programın bir parçası olan Carrefoursa Genel Müdürü Z. Hakan Ergin, tüketicilerinin evinde yatıya giderek fiyatlardan satış stratejisine kadar her şeyi yeniden şekillendiriyor. Bu şekilde her hafta bir eve konuk olduklarını ifade eden Hakan Ergin kendi yaşadığı deneyimi şöyle anlattı: “Ben de bir gece Başakşehir’de dar gelirli bir ailenin misafiri oldum. Dokuz kişilik bir aileydi. Aylık mutfak masraflarını sordum 600- 650 lira civarındaydı. Benim için çok ilginç bir deneyimdi. Gece yatarken sokak kapısının önüne bir sini koydular. ‘Bu ne’ diye sordum, alarm dediler. ‘Kapıyı biri açarsa sini düşüyor ve ses çıkıyor’ dediler. Hindi boynundan yemek, erik suyu ve kemik suyundan çorba yapmayı öğrendim o gece. Bunun sonuncunda da mağazalarımızda ürün gamına yönelik değişiklikler yaptık. Bazı bölgelerde açık bakliyat satışlarına başladık ve fiyatlarını da düşürdük.” Ergin, 2018 yılında da ev ziyaretlerine devam edeceklerini, yalılara da misafir olacaklarını söyledi.

Hipermarketlerin yalnızca alışveriş için değil, adeta bir yaşam alanı olarak değerlendirdiklerini belirten Ergin, “Marketlerimize dijitalleşme adımlarını entegre ettik; artık market içindeki tüm ürün ve kampanya iletişimlerini dijital ekranlardan yapıyor, ürünlerimizin fiyatlarını anı anına elektronik etiketlerle reyonlarımıza yansıtıyoruz. Hızlı kasaları yaygınlaştırdık, Mavi Hat uygulamasını devreye aldık. İşitme engeli olan ya da ağır işitenler için indüksiyon işitme sistemi sağlamaya ve yaşlılar için akülü araçlarla alışveriş ya da kişisel asistan hizmeti vermeye başladık. Akıllı robotlarla tüketicilerimizi aradıkları ürünlere yönlendirirken müşteri merkezine görüntülü olarak online erişim sağladık. Yenilediğimiz hipermarketlerimizde alışveriş sonrasında satın aldığınız ürünleri, belirteceğiniz adreslere teslim etmeye başladık. Marketlerimize ‘Lezzet Arası’ restoranları açtık. Bu mağazalarımız ciro anlamında da ilk sıraya yerleşti” diye konuştu.

170 milyon lira yatırım yapacak

Carrefoursa olarak Türkiye’nin 55 şehrinde 33’ü hiper, 372’si süper, 196’sı mini ve 24’ü de gurme olmak üzere toplam 625 market ile hizmet verdiklerini belirten Ergin, “2017 yılını, 4,6 milyar TL ciro ile sonlandırdık. Operasyonel kârlılığımızı, geçtiğimiz yıla oranla 126 milyon TL’ye yükselttik. Karşılaştırılabilir mağazalarımızda (LFL) satışlarımız hızlanarak artıyor, 2017 yılında bu mağazalarda ortalama yüzde 10,4 artış gerçekleştirdik. Bu yıl 170 milyon TL yatırım yapıp 50 yeni süpermarket açacağız” dedi. Ergin ayrıca bu yıl iç giyim ve bebek ürünleriyle ilk defa tekstil ürünlerinin satışına da başlayacaklarını söyledi.

Kasasız mağazalar yolda

e-Ticaret alanında yatırımlar yapacaklarını açıklayan Hakan Ergin, “e - Ticaret konusunda tek noktadan tüm ülkeye hizmet vermeye başladık, bu konuda hizmet verdiğimiz nokta sayısını artıracağız. Amazon’un Çin’de açtığı kasasız marketlerinin benzeri sürpriz yatırımlarımız olacak” dedi.