Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küçükyalı’daki Turkcell Genel Müdürlük Binası’nda, Ericsson ile birlikte tasarlanan ‘Akıllı Otopark Projesi’ projesi hayata geçirildi. Uygulama, Türkiye ve dünyada bu alanda kullanıcı deneyimi sunulan ilk sistem olma özeliğine sahip. Akıllı Otopark, iOS ve Android akıllı terminaller ile kullanıcıların otopark yer durumu kontrolü, park yeri rezervasyonu, otopark giriş, park yeri konum kaydı, çıkış ve uygulama üzerinden mobil ödeme gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor. Bu özellikler sayesinde kullanıcılar araçlarından inmeden veya ödeme noktasına gitmeden çok hızlı bir şekilde otopark alanlarına giriş-çıkış yapabiliyor. Uygulama sayesinde kullanıcıların araçlarını park ettikleri yeri hatırlamak zorunda kalmadığını belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Kullanıcılar araçlarından inmeden otoparka giriş ve çıkışlarında Turkcell Paycell ile ödeme yapabilecek. Ericsson ile işbirliği içinde tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen bu yerli çözümü ülkemizde yaygınlaştırmak ve benzeri örnekleri çoğaltmayı hedefliyoruz” dedi.