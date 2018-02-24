Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rapora göre, ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi çalışmalarıyla toplam 1,35 milyon kWh tasarruf sağlanarak 600 evin bir yıllık elektrik ihtiyacı kadar tasarruf elde edildi. Diğer yandan, atık faturalar ve e-Fatura uygulamaları sayesinde toplam 1,67 milyon ton kağıt kullanımının önüne geçilerek yaklaşık 28 bin 515 ağacın kesilmesi önlendi. Böylece 130 aracın bir yılda atmosfere bırakacağı karbondioksidin uzaklaştırılması sağlandı. Vodafone Türkiye, 2016/17 mali yılında gerçekleştirdiği enerji tasarrufu çalışmalarıyla toplam 4 milyon TL’yi aşkın tasarruf elde ederken, son 7 yılda sürdürülebilirlik projeleri ile sağladığı toplam tasarruf değeri yaklaşık 60 milyon TL’ye ulaştı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, “Vodafone Grubu’nun 2016 yılı başında yayınladığı ‘Sürdürülebilir İş’ stratejisini, bir grup şirketi olarak yol haritamız kabul ediyor ve sürdürülebilirlik plan ve hedeflerimizi bu strateji odağında geliştiriyoruz. Sürdürülebilir iş stratejimizin merkezinde, 2025’e kadar ‘Kadının Güçlendirilmesi’, ‘Enerji İnovasyonu’ ve ‘Gençlerin Becerileri ve İstihdamı’ olarak belirlediğimiz üç önemli küresel dönüşüm hedefi yer alıyor ve bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.