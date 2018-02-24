Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre sınır kapılarında faaliyet gösteren 18’i depo olmak üzere 181 “Duty Free”de geçen yıl en fazla gelir, sigara, puro ve diğer tütün mamullerinin satışından elde edildi. Duty Free’lerde en fazla satış yüzde 36’sını tütün mamüllerinde gerçekleştirilirken söz konusu ürünler için 360 milyon 106 bin 964 avro harcama yapıldı. Parfüm ve kozmetik ürünlerinde ise 281 milyon 142 bin 237 avroluk alışveriş yapıldı. Bu tutar geçen yıl yapılan satışların yüzde 28’ine karşılık geldi ve tütün ürünleri grubunun ardından ikinci sırada yer aldı. Satışların üçüncü büyük kalemini ise alkollü içecekler oluşturdu. Geçen yıl gümrüksüz satış mağazalarında 160 milyon 145 bin 383 avroluk alkollü içecek satıldı. Toplam satışların yüzde 16’sını alkollü içeceklerden geldi. Öte yandan gümrüksüz satışların yüzde 66’sı ülkeden çıkışta gerçekleştirildi.