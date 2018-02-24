Tavukçuoğlu, hâlihazırda Bağdat Caddesi’nde 5 bin binanın yenilenme çalışmasının devam ettiğini, bölgede kentsel dönüşümün yoğun olarak sürdüğünü ifade etti. Bağdat Caddesi ve çevresinde bazı kimselerin iddia ettiği gibi “konut balonunun çok yüksek olmadığını” savunan Tavukçuoğlu, mevcut konut stokunun sadece yüzde 10’unun satılmayı beklediğini kaydetti. Tavukçuoğlu, satılmayan konutların genelde küçük metrekareli olduğunu, deniz gören ve büyük metrekareli konutların satışında fazla sıkıntı yaşanmadığını dile getirdi.
İstanbul’un ünlü semtinde fiyatlar yüzde 30 eridi
24.02.2018 - 05:22 | Son Güncelleme: 24.02.2018 - 05:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu, Bağdat Caddesi’nde yüzde 85’lere varan arsa maliyetleri nedeniyle çok hızlı artan fiyatların 2 yıldır düşüşte olduğunu belirterek “Ortalama yüzde 30 olan düşüşler, bazı yerlerde yüzde 40’ları aştı” dedi.
Etiketler : bağdat caddesi,
545966 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/545966.aspx
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