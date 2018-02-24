Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tavukçuoğlu, hâlihazırda Bağdat Caddesi’nde 5 bin binanın yenilenme çalışmasının devam ettiğini, bölgede kentsel dönüşümün yoğun olarak sürdüğünü ifade etti. Bağdat Caddesi ve çevresinde bazı kimselerin iddia ettiği gibi “konut balonunun çok yüksek olmadığını” savunan Tavukçuoğlu, mevcut konut stokunun sadece yüzde 10’unun satılmayı beklediğini kaydetti. Tavukçuoğlu, satılmayan konutların genelde küçük metrekareli olduğunu, deniz gören ve büyük metrekareli konutların satışında fazla sıkıntı yaşanmadığını dile getirdi.