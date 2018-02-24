Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre; yabancılara en fazla konut satışı 22 bin 830 ile 2015 yılında gerçekleştirildi. Yabancılara, 2013’te 12,181, 2014’te 18,959, 2016’da 18,189, 2017’de 22,234 konut satışı yapıldı. Yabancılar Türkiye’de konut satın alırken, tercihlerini sahil şehirlerinden yana kullandı. İller bazında bakıldığında 2013 ve 2014 yıllarında yabancıya yapılan satışlarda Antalya ilk sıraya yerleşirken, sonraki yıllarda ise İstanbul zirveyi Antalya’dan aldı. Son beş yılda yabancıya satılan toplam konut sayısında İstanbul 29,513’le ilk sırada, 27,221 ile Antalya ikinci sırada yer aldı.